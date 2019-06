Freddiemu by se Bohemian Rhapsody líbila, tvrdí Brian May

Britský rockový kytarista a člen skupiny Queen Brian May hájil oscarový filmový hit Bohemian Rhapsody, jemuž kritici vyčítají faktickou nesprávnost. Ústřední postavě snímku a frontmanovi kapely Freddiemu Mercurymu by se film líbil, řekl May v rozhovoru s hudebním serverem Guitar World.

Podle Maye nebylo záměrem tvůrců přesně zdokumentovat cestu Queen ke slávě a boj Mercuryho s nemocí AIDS. "Nedělali jsme dokument. Nemělo to být ve stylu 'to se stalo a pak se stalo tohle'," uvedl jednasedmdesátiletý hudebník a astrofyzik. Film měl být podle něj pokusem nahlédnout do nitra Freddieho Mercuryho a zobrazit jeho vnitřní život: jeho "nasazení, vášeň, strach a slabosti".

"Chtěli jsme také zaznamenat jeho vztah k nám jako k rodině, což byla jedna z věcí, které ho hnaly dopředu," uvedl May. "Myslím, že Freddiemu by se to líbilo, protože je to dobrý, čestný portrét jeho osoby," dodal muzikant s tím, že je potěšen ohlasem, jaký měl film u diváků.

Někteří fanoušci podle Maye snímek od jeho uvedení do kin před sedmi měsíci viděli několikrát. "Kdo by to čekal? Zpívají s (Queen) a pláčou. V Asii jsem potkal lidi, kteří to viděli 30krát. Je to úžasné, jsme hrozně rádi."