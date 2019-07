Hlavně nezůstat uzavřeni v Krabičce, vzkazuje Vypsaná Fixa v novém klipu

Svým videoklipem Krabička nadzvedává Vypsaná Fixa pomyslné víko krabice s nápisem Kvalita. Tak se totiž bude jmenovat novinka, která vyjde v říjnu u jejich domovského labelu San Piego Records. Píseň Krabička je první ukázkou z nového alba, jehož produkci kapela svěřila do rukou dvou předních producentů: Dušana Neuwertha a Ondřeje Ježka. Křest nového CD proběhne 3. října od 17.00 na pražském Střeleckém ostrově.

"Natáčení klipu nám dalo opravdu zabrat. Po prvních dvou hodinách jsem byl přesvědčený, že se to nedá natočit. Byl to extrémní nápad, který se natáčel v extrémních podmínkách, a bylo na něj extrémně málo času. Natáčecí team v čele s hlavním kameramanem se neuvěřitelně hecnul, všichni spolupracovali, jak nejlíp uměli, a díky tomu se to povedlo," říká zpěvák Márdi.

Režiséři Jordan Haj a Givinar Kříž spolu s kameramanem Antonem Evdoshenkem připravili opravdu náročný scénář a netradiční techniku natáčení - jelo se vždy na jeden celý záběr.

"Moje úloha spočívala v tom, že jsem v průběhu klipu, který se točil na jeden záběr bez střihu, pobíhal v klubu sem a tam, musel jsem se dostat do sklepa a pak se zase vrátit nahoru. To se týkalo každého, kdo se natáčení zúčastnil. Nesměla se stát jediná chyba a vše bylo propočítané na centimetry a vteřiny. Venku bylo 35 stupňů a v klubu přes 40. Jelo se to patnáctkrát za sebou, než se to konečně povedlo tak, aby s tím byli všichni spokojení. Můj závěrečný vzhled ale paradoxně koresponduje s mojí rolí. Upocený, schvácený týpek se na poslední chvíli snaží zachránit, co se dá. Ale možná to je jen halucinace hlavní hrdinky," říká se smíchem Márdi a dodává: "Druhý den ráno jsem regulérně nemohl chodit a myslím, že Café v lese teď znám opravdu dobře. Za celou kapelu bych chtěl poděkovat Jordanovi a Givimu za skvělý nápad, a v neposlední řadě bych taky vzdal hold všem našim kamarádům, kteří přišli a obětovali nám svůj čas a energii."

Skupina Vypsaná fiXa oslaví letos dvacet pět let existence vydáním nového studiového alba a velkým koncertním turné nazvaném Vypsaná fiXa 25 let tour, které začne 7. října v pardubickém klubu Žlutý pes a vyvrcholí 18. 12. v pražském Foru Karlín. Vstupenky v prodeji na www.ticketstream.cz.