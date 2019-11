Holešovická regata láká na No Name nebo Čechomor

Holešovská Regata budou patřit kapela Čechomor s Filharmonií Bohuslava Martinů, skupina No Name nebo zpěvačka Anna K. Festival se v zámecké zahradě v Holešově na Kroměřížsku uskuteční 19. a 20. června příštího roku, sdělili pořadatelé. Jeho poslední ročníky navštívilo vždy kolem 20 tisíc lidí.

Kromě zmíněných interpretů v Holešově vystoupí také Vojtěch Dyk & B-Side Band, Marek Ztracený, Mňága a Žďorp, Laco Deczi & Celula New York nebo Support Lesbiens. "Co se týče hudebních hvězd, vybírali jsme umělce, kteří měli největší úspěch v uplynulých letech a malinko do výběru vstupoval i faktor osobních sympatií a vztahů s danými kapelami. Prostě desáté výročí chceme oslavit s těmi, kteří jsou nám blízcí a navíc potěší i fanoušky," uvedl ředitel festivalu Michal Žáček.

Návštěvníci se znovu dočkají bohatého doprovodného programu, kterému každoročně vévodí přehlídka netradičních plavidel a soutěž v přejezdu vodní lávky. Připraveno bude i karaoke. "I doprovodný program chceme příští ročník pojmout výjimečně. Tak vzniklo třeba podium s karaoke, kde dáme vyniknout talentům z řad návštěvníků festivalu. V současné době sestavujeme a ladíme další programové dárečky. Všechny detaily programu zveřejníme na jaře," doplnil Žáček.

Vstupenky na Holešovskou Regatu budou v prodeji od 1. prosince v sítích Ticketportal a GoOut. Informace o cenách vstupenek a programu přehlídky jsou k dispozici na facebookovém profilu festivalu a na webových stránkách www.holesovskaregata.cz.