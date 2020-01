Homosexuální pár zatancuje na úvod slavného plesu ve Vídni

Hlavní město podepíše partnerskou smlouvu s Vídní. S rakouskou metropolí chce spolupracovat v dopravě, bydlení nebo životním prostředí. Oznámil to primátor... více Diskuse (8)

Nová strategie

Vídeň chce odlehčit historickému centru

Vídeň už nechce usilovat o to, aby každý rok stoupal počet nocí, které turisté ve městě stráví. Vyplývá to z nové strategie na příštích pět let, kterou... více