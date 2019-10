Houslista David Garrett vystoupí v pražské O2 areně

Houslista německo-amerického původu David Garrett, představitel klasické hudby s vizáží rockové hvězdy, vystoupí v úterý v pražské O2 areně. Devětatřicetiletý absolvent Lubecké konzervatoře a Královské hudební akademie proslul nejen interpretací komorní hudby, ale i předělávkami světových hitů od Coldplay, Prince či Michaela Jacksona. Českému publiku se představil před třemi lety jako hostující hvězda koncertu České filharmonie pod taktovou Jiřího Bělohlávka.

Celosvětové turné, na kterém propaguje své zatím poslední album Unlimited - Greatest Hits, zavede Garretta do O2 areny poprvé. Garrett zvládá přechody od nejkomplikovanějších klasických kompozic k nejslavnějším moderním písním současných hudebních hvězd. V repertoáru má například Nothing Else Matters od Metalliky nebo Smells Like Teen Spirit od Nirvany. Hey Jude od The Beatles střídá s Beethovenou Devátou symfonií nebo Purple Rain od Prince s Debussyho Svitem luny.

"Nejen s ostatními hudebníky na scéně, ale právě s publikem chci patřičně oslavit neuvěřitelných deset let na profesionální hudební scéně," uvedl Garrett, který dosud obdržel za prodej svých nahrávek po celém světě 24 zlatých a 16 platinových ocenění. Poslední Garrettovo světové turné Explosive Live v letech 2017/2018 vidělo přes 400 tisíc diváků ve 20 zemích.

Garrett patří mezi nejvšestrannější houslisty mladé generace. Ve svých 13 letech podepsal smlouvu s prestižním vydavatelstvím Deutsche Grammophon, a stal se tak nejmladším sólistou v historii této společnosti. Ročně absolvuje desítky vystoupení s renomovanými světovými orchestry a dirigenty i s vlastní hudební skupinou. Má na svém kontě řadu nahrávek s širokým záběrem stylů od Mozartových sonát až po filmové melodie. Roku 2013 ztvárnil hlavní roli v životopisném filmu o Niccolu Paganinim The Devil's Violinist.

David Garrett - Bitter Sweet Symphony