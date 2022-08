Hudební festivaly po dvouleté pauze i přes zvýšené ceny lákají tisíce lidí

Letní festivaly populární hudby, které se v plném rozsahu konají po dvouleté pauze způsobené protipandemickými opatřeními, i přes zvýšené ceny lákají tisíce lidí. Například červencová přehlídka metalové muziky Masters of Rock, na kterou do Vizovic na Zlínsku dorazilo zhruba 20 tisíc fanoušků, byla předem vyprodaná.

Pořadatelé některých akcí umožnili účast umělcům z válkou zasažené Ukrajiny. Festivalová sezona je v polovině, zatím patří z pohledu policistů k těm méně problémovým.

Všeobecné zdražování postihlo pořadatele festivalů i jejich návštěvníky. Úbytek lidí v kreativním průmyslu a letošní souběh akcí z posledních dvou let zdražil několikanásobně produkční služby. Chybí technický personál‚ partneři a peníze. O větší honoráře si říkají i kapely. Podle ředitele hradeckého Rock for People Michala Thomese jejich hlavní hvězda, američtí Green Day, stála zhruba tolik, na kolik by v Praze vyšla nová vila. To vše se promítá do cen vstupenek, výrazně na festivalech zdražilo občerstvení.

"Festival je dnes někdy i takovou náhradou za dražší dovolenou. Potkávám lidi, kteří sem jezdí místo dovolené. Průměrně tady návštěvník za čtyři dny utratí tři tisíce korun. Ovšem zahraniční hudební festivaly jsou ještě mnohem dražší," uvedl Thomes.

Rozpočty festivalů jdou do desítek milionů korun. Například pro potřeby ministerstva kultury organizátoři Colours of Ostrava vyčíslili náklady na letošní ročník na 158 milionů korun, za Rock for People uvedli pořadatelé celkový rozpočet přes 98 milionů korun a festival Metronom Prague měl rozpočet 67 milionů korun.

Na festivalech se objevila řada zvučných zahraničních jmen, vedle Green Day třeba švédská poprocková skupina Rednex, zpěvačka LP, rocková kapela The Killers, finská skupina Nightwish nebo slavný dýdžej Armin van Buuren z Nizozemska. Někde program nabídl pouze české a slovenské umělce. Pořadatelé festivalu libereckého Benátská! avizovali, že vzhledem k riziku s případnými pandemickými problémy letos nepozvou žádné zahraniční hvězdy. Přesto do areálu Vesec během tří dnů přišlo 35 tisíc lidí. "Nebudu lhát, ale obavy trochu byly. Nicméně celou dobu byla na všech koncertech úžasná kulisa," sdělil spolumajitel festivalu Petr Pečený.

Pořadatelé některých akcí umožnili účast umělcům z válkou zasažené Ukrajiny. Třeba Metronome Prague otevřela kapela Go_A. Festival v Praze podpořil Ukrajinu samostatným charitativním koncertem ve prospěch organizace Tvoya Opora. Rock for People dal práci některým Ukrajincům ubytovaným v provizorních domovech v místě konání hudebního festivalu na letišti v Hradci Králové a zařadil do programu festivalu ve spolupráci s festivalem Atlas Ukrajinský den. Nabídku akce Pop Messe v Brně zase zpestřil ukrajinský muzikant Morwan.

Festivalová sezona je v polovině, zatím patří z pohledu policistů k těm méně problémovým. Policisté na festivalu Votvírák v Milovicích na Nymbursku řešili přestupky v dopravě, kdy zjistili osm desítek porušení zákona. Nejčastěji šlo o alkohol za volantem, desítka kontrolovaných řidičů měla pozitivní test na drogy. Policisté odebrali pět řidičských průkazů. Proti předchozím ročníkům zaznamenali méně účastníků pod vlivem alkoholu či drog, klidný byl i z pohledu veřejného pořádku. Nejzávažnější incident zaznamenali ve Vizovicích na Zlínsku na festivalu Masters of Rock, kde muž bodl druhého muže nožem do břicha. Napadený skončil se zraněním v nemocnici, útočník v cele. Přesto policisté hodnotí skončený 18. ročník jednoho z největších hudebních festivalů v ČR jako jeden z nejklidnějších.

Někteří pořadatele velkých hudebních festivalů letos hospodaří s nižšími rozpočty, ale kritické dva roky omezené činnosti v důsledku pandemie koronaviru většinou finančně zvládli díky dotacím i skutečnosti, že si mnoho lidí nechalo loňské a předloňské vstupenky na letošní rok. Před příchodem pandemie v Česku fungovalo na 400 hudebních festivalů, za poslední dva roky ubyly především akce lokálního charakteru.