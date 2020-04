Hudební scéna žádá půjčky nebo změny DPH, návrh předloží vládě

Návrhy, jak efektivně a koncepčně pomoci hudebnímu sektoru postiženému pandemií koronaviru, připravila pracovní skupina zástupců české hudební scény. Tvoří ji zástupci festivalů, autorských svazů i nezávislých umělců, své návrhy hodlají co nejdříve předložit vládě. Chtějí bezúročné půjčky, posečkání s placením nájmů, pokud je pronajímatelem stát, a ponechání přidělených grantů i v případě, kdy se projekt neuskutečnil celý. O návrzích v sobotu za jejich autory informoval Libor Galia jménem Divadelního ústavu a platformy SoundCzech.

Navrhují trvale odložit povinnost zavádějící EET pro kulturní sektor nebo ji odložit o dva roky, dále chtějí snížit sazbu DPH na vstupenkách na nulu do konce roku 2023 a následně ji navýšit na deset procent, což je průměr Evropské unie. V ČR má vstupné na kulturní akce DPH 15 procent.

"Hudební scéna je ekosystém, v němž všichni zúčastnění hrají klíčovou roli, a pokud by jediný vypadl, způsobilo by to dlouhodobé problémy nejen celému hudebnímu odvětví," uvádějí. Připomínají multiplikační efekt kultury, v tomto případě hudebních festivalů. "Často přilákají velké množství návštěvníků do regionů, z čehož profitují i navazující služby jako hotely, penziony, pohostinství a další. Po majitelích restaurací, provozoven služeb a ubytovacích zařízení jsou jednou z nejzasaženějších skupin autoři, umělci, promotéři, manažeři, technici světla a zvuku, poskytovatelé služeb, agentury a další," píšou ve svém prohlášení.

Navrhují proto dvě vlny opatření, která by mohla hudebnímu průmyslu pomoci. Mezi rychlá opatření patří návrh zavést bezúročné úvěry COVID výhradně pro kulturní sektor a zmiňují možnou inspiraci německými a švýcarskými opatřeními, kde se poskytují půjčky 500 000 eur bez navýšení a s možností dvouletého splácení. "Zavést podobný krok v ČR s maximálním navýšením dvě procenta, roční odklad splátek a následně splatnost čtyři roky bez požadavku na dodatečné zajištění," uvádějí signatáři prohlášení.

Jako koncepční řešení s účinky v krátkodobém horizontu kromě odložení EET pro kulturu a snížení sazby DPH na vstupenky navrhují změnou zákona o rozhlasovém a televizním vysílání zavést kvóty českého hudebního a audiovizuálního repertoáru v lokálních médiích. V rámci kolektivní správy by se pak výnosy z autorských práv přerozdělily ve prospěch tuzemských autorů a umělců.

Pod návrhy jsou podepsáni Brněnská asociace klubové hudby, Česká asociace festivalů, Česká hudební rada, agentura Dilia, Festivalová asociace, Institut umění - Divadelní ústav, SoundCzech, Intergram, Music managers forum, Ochranný svaz autorský, Platforma nezávislých hudebníků a souborů klasické hudby a Svaz autorů a interpretů.