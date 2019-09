Hudebníci se chystají na vánoce. Kdo s kým a kde zahraje?

Tradiční vánoční koncerty v prosinci chystají Michal Prokop, Lucie Bílá, kapela Mirai, Hana Zagorová, David Stypka nebo Vypsaná Fixa. Uvedli to pořadatelé. V prosinci rovněž zahraje Tomáš Klus s Janáčkovou filharmonií v nové hale O2 universum. Miro Žbirka zase přijede do O2 arény oslavit svých 40 let na scéně.

Tradiční vánoční koncert odehraje Michal Prokop s kapelou Framus Five 21. prosince stejně jako loni v pražském Foru Karlín. Zpěvák, skladatel a moderátor představí průřez svou více než 50letou kariérou. Na pódiu uvede několik hostů, jejichž jména zveřejní v následujících týdnech. Prokop v březnu vstoupil do Síně slávy Cen Anděl.

Lucie Bílá vystoupí 10. prosince v O2 aréně. Dvacetinásobná česká slavice následně uzavře kalendářní rok předvánočním turné Bílé Vánoce Lucie Bílé. Kromě českých a světových vánočních písní a tradičních koled zazpívá nové písně od Radůzy nebo Petra Maláska. Na koncertu vystoupí jako host zpěvák Jan Toužimský a římskokatolický kněz Zbigniew Czendlik.

Tomáš Klus v rámci turné Klusymfony s Janáčkovou filharmonií Ostrava vystoupí v Praze 4. prosince. Před tím ještě zahraje v Brně, Bratislavě a Pardubicích.

Miro Žbirka po klubovém turné, na kterém pokřtil nové Double Album, zamíří 3. prosince do O2 Areny oslavit 40 let na scéně. Přivítá hosty Robbieho McIntoshe, Hamishe Stuarta a Blaira Cunnighama, se kterými novou desku ve studiu Abbey Road nahrával. "Do pražské O2 areny se vracím po sedmi letech od narozeninového koncertu. Dodnes mám husí kůži, když si vzpomenu, jak nádhernou oslavu mi tenkrát připravili všichni přítomní," řekl.

Kapela Mirai se před Vánoci představí 3. prosince v pražském Foru Karlín. Zahraje na něm i nové písničky z připravované podzimní desky, kterou uvedla debutovou písní Øtchi. Do Fora Karlín si Mirai v čele s frontmanem Miraiem Navrátilem přichystala audiovizuální show.

Do nové multifunkční haly O2 universum se kromě Tomáše Kluse chystá zpěvačka Ewa Farna. Se symfonickým orchestrem pod vedením dirigenta Jana Kučery tam vystoupí 7. prosince.

Další vánoční koncerty chystají v Lucerně například Hana Zagorová nebo David Stypka, který vystoupí po boku slovenských Korben Dallas. Vypsaná fixa poprvé zahraje ve Foru Karlín, kde oslaví 25 let své kariéry.