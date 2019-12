Hvězdami Slavností Ostravaru budou Kryštof i Tři sestry

Jubilejní 20. Slavnosti pivovaru Ostravar, které jsou jedním z největších hudebních festivalů v Ostravě, v příštím roce potrvají dva dny a hlavními hvězdami na nich budou skupiny Kryštof, Tři sestry a Horkýže Slíže. Celkem by na Slavnostech mělo zahrát 15 kapel. Oznámili to pořadatelé. Slavnosti se uskuteční 19. a 20. června.

"V první fázi jsme si říkali, že oslovíme tři kapely, které se během 20 let zapsaly zlatým písmem do historie Slavností. To znamená Kryštof, Tři sestry a Horkýže Slíže," uvedl letitý promotér festivalu Jan Vošta.

Součástí akce bude doprovodný program, ve kterém se znovu objeví pivní workshopová scéna. "Měla letos premiéru a byl o ní stejně velký zájem jako o hudební vystoupení," uvedli pořadatelé. Návštěvníci se například mohli naučit čepovat nebo párovat pivo a jídlo.

První zvýhodněná edice vstupenek byla v internetovém předprodeji vyprodána během několika hodin. Nyní se prodává další zlevněná série, kdy dvoudenní vstupenka stojí 390 a jednodenní 250 korun.