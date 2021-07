Hygienické požadavky mohou snížit návštěvnost hudebních festivalů, bojí se pořadatelé

Pořadatelé hudebních festivalů míní, že současné hygienické požadavky mohou negativně ovlivnit návštěvnost jejich akcí. Vyplývá to z úterní ankety mezi pořadateli těchto akcí. Od začátku července totiž není možné se na kulturních akcích prokazovat jen čestným prohlášením o provedení samotestu, ale návštěvníci musejí mít buď test na koronavirus z laboratoře, prodělat onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech, nebo být očkovaní. Podle ministerstva zdravotnictví je však také možností si udělat samotest na místě před vstupem na akci. Od srpna se bude moci akcí venku účastnit až 7000 lidí, nyní je to 5000.

"Ukončené očkování má bohužel stále ještě málo lidí. A pro ty návštěvníky, kteří ještě očkování nemají, je dost složité vyznat se v pravidlech, která se téměř každý týden mění. Řada potenciálních návštěvníků tak návštěvu koncertu vzdá již předem," řekl v úterý majitel Lucerna Music Baru Michal Filip, který od 15. června pořádá koncerty v Ledárnách Braník. "Na vstupu do areálu kontrolujeme bezinfekčnost. Návštěvníci musejí předložit potvrzení o ukončeném očkování, negativním testu anebo prodělání nemoci covid. Do areálu pouštíme pouze návštěvníky s ochranou dýchacích cest. V areálu dále návštěvníkům připomínáme pomocí informačních cedulí a audio spotu, aby dodržovali platná opatření," dodal.

Podle ministerstva zdravotnictví se mohli lidé ještě do konce června na akcích prokazovat potvrzením o provedeném testu či samotestu ve škole a v zaměstnání. Tato možnost však skončila s ukončením povinného testování ve školách a firmách. Od 1. července si ale mohou lidé, kteří nemají dokončené očkování nebo test z laboratoře nebo nejsou do 180 dnů po prodělání nemoci, udělat samotest přímo na místě před vstupem na akci.

Například pořadatelé akcí Metronome Prague vzhledem ke stále se měnícím hygienickým opatřením proto chystají jejich přesnou podobu až těsně před konáním akcí. První z nich bude komorní festival Krásný ztráty Live ve Všeticích 13. a 14. srpna, dále připravují 18. srpna na Křižíkově fontáně na Výstavišti Praha koncert s názvem 30 let bez okupantů - Pražský výběr symphony a o víkendu 26. až 28. srpna Metronome Prague Stage se třemi tuzemskými koncerty na pražské náplavce. Stejní pořadatelé také stojí za třídenní akcí Metronome Prague Warm Up, která se uskuteční ve dnech 10. až 12. září na pražském Výstavišti.

"Různá nešťastná prohlášení a některá neférová nařízení prodeje negativně ovlivňují. Zároveň pevně věřím, že chystáme akce, které si jejich příznivci nakonec nenechají ujít a dorazí. Je potřeba se na věci dívat očima diváka. Ten si nejede užívat vládní opatření, ale skvělý program, koncert, festival či jiný typ kulturní akce," prohlásil spoluorganizátor těchto akcí David Gaydečka.

Zahrádka v pražských Riegrových sadech na historickém pódiu od 29. července opět nabídne sérii koncertů v rámci akce Muzika v parku. "Stále sledujeme aktuální hygienickou situaci a zajistíme divákům absolutně bezpečné prostředí, aby si koncerty užili bez problémů. Areál je dostatečně prostorný a vybavený, a to včetně možností občerstvení během koncertů," sdělil šéf kultury v Parku Riegrovy sady David Salomon. "Pozorujeme mírné zpomalení předprodejů, ale připisujeme to tomu, že lidé letos víc cestují do zahraničí a také kupují lístky na poslední chvíli kvůli počasí. Nicméně je pravda, že podmínky vstupu diváci vnímají jako bariéru a může to někoho odradit," doplnil.

V Hradci Králové se 13. až 14. srpna uskuteční festival Rock for People Hope, který je náhradou za Rock for People zrušený kvůli covidovým restrikcím. Dvoudenní akce označovaná pořadateli jako "odlehčená verze" již dvakrát odloženého festivalu Rock for People se bude za účasti zahraničních i domácích interpretů konat v areálu Festivalparku na třech pódiích. "Návštěvníkům, kteří nebudou mít test, nabízíme možnost otestování se u zdravotníků na místě. Řídíme se platnou vyhláškou, a to jak směrem k veřejnosti, tak samozřejmě v rámci zázemí festivalu a kapel, kde důsledně dbáme na bezpečnost všech," uvedl ředitel Rock for People Michal Thomes.