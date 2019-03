Jiří Stivín zahraje v Klementinu Bacha v jazzové podobě

Světoznámý hudebník Jiří Stivín, klavírista Karel Košárek, přední český varhaník Jaroslav Tůma nebo tchajwanská flétnistka Sheng-Fang Chiu. Nejen tito umělci vystoupí v rámci mezinárodního hudebního festivalu Bach for All v Praze. Ten začíná už šestadvacátého března v Zrcadlové kapli pražského Klementina.

Třetí ročník festivalu Bach for All bude pokračovat v duchu bachovského odkazu jako předchozí ročníky. "Ve výběru programu nechybí tradiční varhanní, klavírní, cembalové, instrumentální a kantátové koncerty. V klávesové řadě dominují dva hlavní interpreti, a to přední klavírista Karel Košárek a uznávaný varhaník Jaroslav Tůma," představuje další ročník Bach for All jeho ředitel Jakub Kubíček.

"Tradice komorní hudby je ve festivalovém programu zastoupena uvedením flétnových sonát, které bude interpretovat profesorka vídeňské hudební univerzity Sheng-Fang Chiu, nebude ovšem chybět již tradiční, přesto v České republice stále netradiční pojetí J. S. Bacha jako moderní hudby v podobě jazzových improvizací, které neprovede nikdo jiný než multiinstrumentalista Jiří Stivín," dodává.

I závěrečný koncert festivalu má ambici navázat na minulá provedení vrcholných Bachových děl. Po Magnificat a Velikonočním oratoriu (2017), Luteránské mši (2018) bude v roce 2019 uvedena Velká mše h-moll. Jedná se o dílo, které Bach upravoval a dokončoval přes dvacet let, a kterým usiloval o titul královského skladatele a kapelníka.

Tématem letošního festivalu je "Bach, knížata a král". Vychází z období Bachova života, kdy působil ve službách aristokracie. "Jsme nadšení, že jsme pro jeden z koncertů získali Jaroslava Tůmu, který je koncertním varhaníkem a profesorem Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze," doplňuje mluvčí festivalu Zlata Biedermannová.

Jan Tůma získal mnoho cen v Čechách i ve světě. Pravidelně koncertuje na předních světových jevištích a je autorem hudby k filmu dokumentaristy Pavla Kouteckého Proměny Pražského hradu. Dále v rámci festivalu zazní kantáta Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit také známá jako Actus Tragicus. Jedná se o raně sakrální kantátu od Johanna Sebastiana Bacha určená pro pohřební účely. Koncert bude probíhat pouze za mírného osvětlení svíček pro dotvoření atmosféry.

V rámci festivalu proběhne koncert studentů Pražské konzervatoře, kde mladí studenti zahrají na nejrůznější nástroje od varhan až po celý studentský orchestr. "I tento ročník festivalu je v duchu Bach pro všechny. Snažíme se Bachovu hudbu přiblížit mladým lidem, a to i díky technologiím. Nedávno jsme například spustili aplikaci Bach for All Info Card pro mobilní telefony. Jednoduše si ji uložíte do své mobilní peněženky v telefonu a najdete tam nejčerstvější informace o festivalu, přesné termíny a místa koncertů, podrobnosti o účinkujícím nebo nejsnazší cestu k nákupu vstupenek. Více informací najdete na bachforall.cz," dodává Biedermannová.