Kabaret a punk dohromady. V Arše zahrají The Tiger Lillies

Britská kapela The Tiger Lillies představí 26. a 27. září v Divadle Archa nové písně v symfonických aranžích hudebního skladatele Michala Nejtka. Koncertní program nesoucí název Bohemian Nights bude navíc předveden v podání orchestru soudobé hudby Berg pod vedením Petera Vrábela. Pražské divadlo uvede novinku kapely ve světové premiéře.

"Netradiční dílo Bohemian Nights vzniklo po více než roční spolupráci frontmana Martyna Jacquese a Michala Nejtka. Jacques se v něm tematicky vrací do divokých devadesátých let, v nichž se Praha stala první zahraniční destinací, kde The Tiger Lillies předvedli svoji hudební dávku kombinující kabaretní prvky s punkem," uvedla za pořadatele Pavlína Svatoňová.

Nový koncertní program podle pořadatelů neztrácí žádnou ze základních charakteristik kapely - nostalgii, ironii, drsný humor a plebejský jazyk. Ve svých skladbách trojice Jacques, Adrian Stout a Jonas Golland kombinuje prvky pouliční opery, kabaretu, šansonu, cikánských písní a odkazy na Jacquese Brela a Bertholda Brechta.

"Mám pocit, že v programu je několik potenciální hitů. Kromě mých písní je tam naše verze starého songu Is That All There Is?, který vznikl na základě povídky Thomase Manna a zpívala jej Peggy Lee. Myslím, že to bude bomba. Existenciální hymna," podotkl k pražskému vystoupení Jacques.

Provázanost kapely s českou metropolí trvá již téměř třicet let. V 90. letech si tento "brechtovský punkový kabaret" získal značnou přízeň tuzemského publika, když často vystupoval po žižkovských hospodách. Pro Divadlo Archa, v němž skupina pravidelně vystupuje, navíc trojice společně s režisérem Jiřím Havelkou v roce 2010 vytvořila hudební moralitu Zde jsem člověkem! Here I am Human! Zatím poslední koncert odehráli The Tiger Lillies v Arše v květnu 2016.

Skupina vznikla v roce 1989 v Londýně. Od té doby si vysloužila přízviska jako "poslové obscénnosti, bizáru a dekadence". Na kontě mají tři desítky alb a řadu spoluprací. Za kultovní muzikál Shockheaded Peter získali divadelní ocenění Olivier Award. Za desku Gorey End z roku 2003 natočenou s Kronos Quartetem byli The Tiger Lillies nominováni na cenu Grammy.

The Tiger Lillies - "Living Hell" :