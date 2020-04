Kam "vyrazit" za hudbou tento víkend?

Pracovní týden je pomalu za námi a další víkend v karanténě před námi. Přemýšlíte, jak se alespoň trošku odreagovat i v této kultuře nepřející době? Nepropadejte černým myšlenkám a vyrazte na koncert alespoň on-line. Inspiraci najdete v našem přehledu.

Hudebníci ani tento týden nelení a své fanoušky baví alespoň virtuálně prostřednictvím nejrůznějších live stream show. Velký zdroj zábavy už pěkných pár dní přináší například speciální vysílání #kulturažije na internetové televizi Mall.tv. V pátek tu svoji pověstnou show rozjede česko-italský miliardář Kapitán Demo se svojí veselou družinou, v sobotu se můžete těšit na fenomenální skupinu Mňága a Žďorp.

V zajetých kolejích pokračuje také projekt Koncert pro 10 milionů se svými hudebním online-večery, kde se v roli moderátora objevuje Pavel Anděl. V sobotu si tady rozhodně nenechte utéct live koncert našlápnuté české kapely The Silver Spoons, neděle bude patřit vystoupení kapely Duende a po Skype se připojí i zpěvačka Olga Lounová. Zdejší live streamy kromě hudebních hostů nabízí také rozhovory s odborníky a další zajímavé informace.

Pravidelné live streamy svým fanouškům pak dopřávají i další umělci po své vlastní ose. Příkladem je například zpěvák a skladatel Jen, který už tento týden stihnul vystoupit na Facebooku TV Óčko. Jak to vypadalo se můžete podívat tady. V pátek ho od 17.00 najdete koncertovat na FB Rádia Haná. "Chci být se svými fanoušky alespoň formou online streamů. Nenahradí to zážitek z osobní návštěvy koncertu, ale má to i své výhody. Můžeme spolu mluvit, psát si a "vidět" se tak častěji. Beru to jako příležitost být se svojí hudbou blíže těm, které zajímá," popisuje Jen.

Tento týden se nově začalo koncertovat také z pražského klubu Rock Café, kde live stream startuje vždy v 18.00. Dnes (čtvrtek) tu bude k vidění koncert psychobilly kapely The Rocket Dogz, v sobotu pak zahraje zpěvačka Ivana Korolová. "Jelikož máme lehký sklon k workoholismu a chceme lidem přinést alespoň trochu dobré nálady, rozjeli jsme live streamy přímo od nás z klubu. Oproti klasickému programu bude dramaturgie otevřenější neobvyklým jménům. Chceme totiž kulturu podpořit jako celek - od interpretů až po "dělníky kultury" (např. zvukaři, osvětlovači), bez kterých by naše branže nemohla fungovat," říká Šimon Blaschko, manager klubu Rock Café.