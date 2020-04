Kam za hudbou do konce týdne?

Další víkend už se blíží mílovými kroky. Přemýšlíte nad tím, jak se kvalitně zabavit a dopřát si i v této nelehké době adekvátní kulturní vyžití? Nechte se inspirovat našimi tipy a vyrazte alespoň virtuálně na koncert, netradiční divadelní představení nebo DJ set.

Už je tomu téměř měsíc od spuštění speciálního vysílání #kulturažije na internetové televizi Mall.tv. Zdejší program přinese i tento týden spoustu zajímavých vystoupení. V pátek tady bude koncertovat ostřílená skupina Tři sestry, která letos plánovala na jarním Vinyl tour oslavit 35 let existence. Bohužel ze série 12 vyprodaných koncertů stihla odjet pouze jediný. Neplánovanou odmlku si vynahradí alespoň přímým přenosem z Paláce Akropolis. V sobotu pak dojde na vystoupení šestičlenné formace Mňága a Žďorp v čele se zpěvákem Petrem Fialou. V neděli zahraje divoká rocková parta Doga.

Dále pokračuje také projekt Koncert pro 10 milionů se svými hudebním online-večery. V pátek přivítá živě písničkáře Lásku, který zahraje od 18.00 hodin z pražské usedlosti Šalamounka na Malvazinkách. Koncertovat se bude i z pražského klubu Rock Café, kde live stream startuje vždy v 18.00. Ve čtvrtek tu zahraje kapela Už jsme doma, v sobotu pak soul-punkové uskupení Top Dream Company. Pokračují také live streamy umělců, jež je řeší po své vlastní ose. V pátek se můžete těšit třeba na zpěváka a skladatele Jena, který vystoupí od 17.00 hodin na svém Youtube kanálu. "Ještě to chvíli vydržte a pojďte si místo výletů mezi ostatní lidi raději dát online rande se mnou. Těším se na vás," vzkazuje Jen.

V sobotu od 20.00 hodin se pak můžete těšit také na velkolepý benefiční koncert s příznačným názvem Corontona Live Show kutnohorské punk-rockové kapely Rybičky 48. Jeho hlavním cílem je získat finanční prostředky z prodeje lístků a kapelních roušek pro Český červený kříž a vybrané domy pro seniory. "Bude to show v plný palbě. Předvedeme něco, co tu ještě nikdo formou live stream neudělal. Nejsme žádný troškaři a uděláme to pořádně s ohněm, pyrotechnikou a dalšíma vychytávkama. U toho nesmíte chybět, v sobotu se vidíme," láká na koncert frontman kapely Kuba Ryba.

Na své si přijdou i fanoušci elektronické muziky. Té bude v pátek dostatek na rádiu ExpresFM, kde v rámci nového pořadu Starmix Special DJs zahrají přímo ve studiu. Hostem bude DJ Petr K. "Pokud si naladíte naše rádio tento pátek po 21.00 hodině, uslyšíte v dalším STARMIXu nezmara pražských klubů Petra K. Jeho hodinovému setu bude předcházet povídání o muzice a pouštění zásadních desek jeho kariéry," říká Radek "Groovyluvah" Honc z ExpresFM.

Kvalitní zábavu slibuje také divadelní spolek IMPRA, který se vyznačuje tím, že jeho představení nemají scénář ani předem dané téma. Vše, co se na jevišti odehrává je čistá improvizace. "V tuto dobu jsme měli být na turné. To jsme museli odložit stejně jako významnou aktualizaci našeho projektu. Budeme s vámi ale alespoň formou live streamu, ve kterém uvidíte čerstvě nového člena hudební složky Nera a naši nerozlučnou hereckou dvojici, tedy mě a Ondru. Budeme rádi, když se podíváte na naše zcela improvizované představení," láká umělec Hanny Firla.