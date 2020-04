Kapela Einstürzende Neubauten zahraje ve Foru Karlín

O písně nejen z nového alba v živém podání nakonec čeští fanoušci kultovních Einstürzende Neubauten nepřijdou. Kapela potvrdila nový termín a to na 14. května 2021 ve Foru Karlín. Vstupenky jsou v prodeji v síti Ticketmaster a Go Out, již zakoupené zůstávají v platnosti.

Einstürzende Neubauten letos přicházejí se zcela novým studiovým albem Alles In Allem.

Vyjde 15. května a obsahuje kolekci deseti písní. Společným tématem některých z nich je, mimo jiné, město Berlín, říká kapela v oficiálním prohlášení k novému CD, které si zároveň nadělila ke čtyřicátému výročí existence.

"Jsme rádi, že se nám podařilo domluvit náhradní termín. Je to sice de facto za rok, ale v současné celosvětové situaci nebylo jednoduché nové termíny nalézt. Praha bude první koncertní zastávkou celého turné. Věřím, že tentokrát to již dopadne a potkáme se v květnu 2021 ve Foru Karlín," říká promotérka Milena Palečková.

Kariéra Einstürzende Neubauten začala v roce 1980. Zakládající člen Blixa Bargeld byl požádán, aby vystoupil v berlínském Moon Clubu. Vymyslel si skupinu Einstürzende Neubauten, nabídku na koncert přijal a pozval pár přátel. Počátečními členy kapely se ukázali být muzikanti, kteří měli ten večer čas. Oficiální narození Einstürzende Neubauten je ale obecně spojeno s tímto koncertem. Nikdo tehdy nemohl předvídat, že téměř po čtyřech desetiletích bude tato formace stále tak produktivní a s velkou fanouškovskou základnou.

Svým debutovým albem Kollaps (1981) vyhlásili válku všem dosavadním způsobům poslechu hudby. Jejich novátorský a experimentální přístup ovlivnil celou řadu skupin a uměleckých žánrů od divadla přes výtvarné umění až po film. Za svou existenci vydali celkem 12 alb, na právě připravované novince slibují dosud neprobádané obzory jejich vnímání hudby. V Praze, kam se více méně pravidelně vrací, dorazí v sestavě: Blixa Bargeld, Alexander Hacke, NU Unruh, Jochen Arbeit a Rudi Moser.

Více informací naleznete zde.