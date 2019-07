Kapela O5 a Radeček vydala nové album a chystá turné

Šumperská popová skupina O5 a Radeček vydala nové album s názvem Dobrý zprávy, k němuž chystá podzimní klubové turné. Nahrávka vychází sedm let od předchozí desky Pozdrav z Opičích hor. Ještě před turné, které začne 9. října v pražském Lucerna Music Baru, kapela absolvuje desítky koncertů na letních festivalech a městských slavnostech. V rozhovoru pro ČTK to uvedli členové skupiny Ondřej a Tomáš Polákovi.

"Za sedm let jsme nahráli asi čtyřicet písniček, ale až teď nastala ta správná doba vybrat dvanáct nejlepších a poskládat je na album. Novou deskou chceme dělat lidem radost, zvednout jim náladu, prostě šířit dobrý zprávy," uvedl zpěvák Tomáš Polák.

Na album Dobrý zprávy si kapela přizvala také několik hostů. Posluchači v titulní písni uslyší Voxela, Sabinu Křovákovou (Ztraceno v překladu) a Celeste Buckingham v duetu známém z filmové komedie LOVEní. "Rozdíl byl v tom, že se Sabčou (Křovákovou) a Voxlem jsme se nejdříve seznámili, a pak jsme něco natočili. S Celeste to bylo naopak. Přišla až do studia a poznali jsme se až během promoaktiv k filmu, kdy jsme si lidsky sedli," sdělil baskytarista Ondřej Polák.

Úspěšný duet LOVEní, který má na youtube už téměř 1,4 milionu zhlédnutí, je druhou filmovou písničkou skupiny O5 a Radeček. Tou první se stala skladba Budu rád, kterou ve filmu Špindl použil režisér Milan Cieslar. "Jedná se o pohodové komedie, u kterých se lidé odreagují, a to je hrozně fajn," podotkl Tomáš Polák.

O5 a Radeček k nové desce chystá podzimní stejnojmenné republikové turné Dobrý zprávy tour s hostem Jakubem Děkanem. "S Kubou se potkáváme často na festivalech a vždy nás baví jeho zpěv, show i energie, s jakou své písničky hrne do lidí. Společnou šňůru jsme plánovali už dlouho a letos je to tady," konstatoval Tomáš Polák.

Svůj první koncert odehrála skupina O5 a Radeček, tehdy složená ze školáků, v roce 1992 na známém folkovém festivalu Mohelnický dostavník před deseti tisíci lidmi. V následujících letech objížděli největší folkové a country scény, po žánrové přeměně na konci 90. let se stali představiteli tuzemského popu s hity Praha, Kristián nebo Máš mě na svědomí. Velký význam měl duet Vloupám se z roku 2014. Videoklip se slovenskou zpěvačkou Márií Čírovou zaznamenal na youtube téměř 9,5 milionu zhlédnutí a nastartoval skomírající kariéru kapely. Klip přitom skupina natočila na mobil na pražském Vyšehradě v době, kdy uvažovala o svém rozchodu a její členové netušili, jak velký bude mít skladba dopad. "Máme to tak, že když kalkulujeme, tak to nedopadne. A když zafunguje kouzlo nechtěného, tak to vystřelí," konstatoval Ondřej Polák.