Kladno zve na show věnovanou Michaelu Jacksonovi

V Kladně začínají dny města, jedním z vrcholů bude show věnovaná zpěvákovi Michaelu Jacksonovi. Jde o jediné uvedení tohoto programu v ČR, řekl primátor Dan Jiránek (ODS). Největší tradiční kladenskou akci každoročně navštíví kolem 25 tisíc lidí.

Program na kladenském sportovišti Sletiště začíná v pátek, jako první vystoupí v 17 hodin The Beatles Revival, program je připraven až do nedělního odpoledne. "Rozhodně to budou nejdelší dny města v tom smyslu, že každý den je plnohodnotný program," uvedl Jiránek. Podle něj je páteční program zaměřený více rockově a sobotní spíše na popové interprety.

Show Michael věnovaná zpěvákovi Michaelu Jacksonovi, který zemřel před deseti lety, uvidí zájemci v sobotu večer. Vytvořil ji brazilský zpěvák a skladatel Rodrigo Teaser. Jde o dvě hodiny živé hudby s tanečníky, světelnou show a projekcí v podání umělců z Brazílie a Singapuru.

V sobotu vystoupí mimo jiné také David Kraus a Gipsy Brothers nebo Kabát Revival Varnsdorf. Nedělní dopoledne bude patřit Kladenské Heligonce, dechovému orchestru mladých, a představí se i několik kladenských sportovních klubů. Odpoledne je připravena například bubenická show Tam Tam Batucada a závěr bude patřit koncertu Tomáše Kluse.

Chybět nebudou stánky s občerstvením, pouťové atrakce či soutěže a program pro děti.