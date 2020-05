Kytarista ze slavných Queen tvrdí, že byl po infarktu blízko smrti

Kytarista legendární rockové kapely Queen Brian May tvrdí, že byl "velmi blízko smrti" po nedávné srdeční příhodě. Dvaasedmdesátiletý hudebník to řekl ve videu umístěném na instagramu.

May připustil, že měl šok, když zjistil, že potřebuje operaci. Mohl prý i zemřít poté, co byl tento měsíc spěšně převezen do nemocnice s "malým" infarktem.

"Myslel jsem si, že jsem velmi zdravý chlapík," řekl May. "Ale ukázalo se, že mám tři ucpané tepny a hrozí mi zablokování zásobování srdce krví," dodal slavný člen nynější kapely Queen + Adam Lambert. Ta navazuje na legendární skupinu Queen s frontmanem Freddiem Mercurym, jenž zemřel v roce 1991.

Lékaři implantovali Mayovi tři takzvané stenty, což jsou drobné trubičky udržující průchodnost tepen.

May ujišťuje, že je už zcela zdráv. Tento měsíc měl ovšem také velmi bolestivé zranění, o němž se původně domníval, že jde o natržený hýžďový sval. Ukázalo se však, že je to skřípnutý sedací nerv. Na sociálních sítích se May svěřil, že ho trápí nepolevující bolest.

Queen ještě před Mayovými zdravotními problémy vydali novou verzi hitu We Are The Champions (My jsme šampioni) pod názvem You Are The Champions (Vy jste šampioni) věnovanou lékařskému personálu bojujícímu s covidem-19 a určenou k získání peněz pro Světovou zdravotnickou organizaci (WHO).