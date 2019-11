Lake Malawi chystají přelomový koncert "Stuck in the 80's"

Lake Malawi, tříčlenná indie-popová kapela, kterou založil zpěvák Albert Černý, dobývá české a zahraniční kluby již od roku 2013. V letošním roce se však kapele ve složení Albert Černý (zpěv/kytara), Jeroným Šubrt (basa/klávesy) a Antonín Hrabal (bicí) podařil neskutečný úspěch.

Se singlem Friend of a Friend se umístili na 11. místě v celosvětově nejsledovanější hudební soutěži Eurovision Song Contest. Tento úspěch otevřel kapele nejen vícero dveří do zahraničí, ale také možnost konečně uskutečnit koncert na domácí půdě, který byl vždy jejich cílem a snem. Svůj doposud největší samostatný koncert odehrají Lake Malawi 6. listopadu 2020 v nové pražské hale O2 universum.

"Věříme, že v tomhle jsme nejsilnější. Hrát před několikatisícovým publikem a na velké stagi. Takový koncert byl vždy naším cílem. Ta energie je ve velké hale úplně jiná," shrnuje Albert Černý své zkušenosti nejen z Eurovize, ale i předskakování zahraničním interpretům The Kooks, MIKA nebo Thirty Seconds To Mars.

Kromě samotného koncertu chystá kapela na příští rok i vydání několika singlů. Právě teď vychází první z nich - Stuck in the 80s, který žánrově navazuje na hit Friend of a Friend a definuje tak novou etapu kapely, nový zvuk a pozitivní energii. Britský deník Independent označil Lake Malawi jako "...barevný pop, který jako by vypadl z osmdesátek..." a doplnil, že "[Lake Malawi] jsou nezkrotní a jejich synth-popový zvuk je nakažlivý." Světoznámý americký popový magazín Billboard pak označil jejich hit "Friend of a Friend" jako skladbu, která vám neskutečně vleze pod kůži už na první poslech. Lake Malawi se tak po velké sérii vystoupení v zahraničí vrací na domácí půdu s dosud jejich největším koncertem a novými hity.

Prodej vstupenek na koncert 6. listopadu 2020 v O2 universu bude zahájen 15. listopadu 2019 v 9.00 hodin v prodejní síti Ticketmaster. Pořadatelem koncertu je společnost Bestsport.