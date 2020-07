Legendární album AC/DC Back to Black je na špici v prodejích

Album Back in Black australské skupiny AC/DC, které vyšlo 25. července 1980, patří k nejprodávanějším deskám historie. LP s desítkou skladeb včetně megahitů Hells Bells, Back in Black a You Shook Me All Night Long je podle internetových žebříčků s odhadovaným prodejem asi 50 milionů kusů druhé nebo třetí nejprodávanější v historii za deskou Thriller amerického zpěváka Michaela Jacksona, případně ještě za The Dark Side of the Moon od Pink Floyd.

Černý obal sedmé studiové desky AC/DC, kterou skupina nahrávala na Bahamách, prý vyjadřuje smutek za zpěváka Bona Scotta. Ten tragicky zemřel v roce 1974 na otravu alkoholem po jednom večírku. Ještě v témže roce Scotta nahradil Angličan Brian Johnson, lídr glamrockové skupiny Gordie. Jeho chraplavý hlas se sice odlišoval od Scottova "ječáku", ale do stále hutnější hudby AC/DC zapadl. Back in Black, která začala vznikat ještě se Scottem, je tak prvním albem AC/DC s Johnsonem.

AC/DC založili bratři Angus a Malcolm Youngovi v Sydney v roce 1973. Skupina, kterou charakterizují takřka nenapodobitelný zvuk, ďábelsky řízná hudba a vypjaté vokály, vydala první desku v roce 1975 a nazvala ji High Voltage. Nyní má na kontě 17 studiových alb, vedle Back in Black patří k nejslavnějším o rok starší Highway to Hell. V současnosti je z původní sestavy AC/DC v kapele již jen Angus Young, jehož proslavily výrazné kytarové rify, ale také školní uniforma a divoké pódiové kreace.

Klip k písni Hells Bells.