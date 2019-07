V Plzni bude opět Živá ulice, největší přehlídka hudby a divadla

V Plzni začne v pondělí osmý ročník festivalu Živá ulice, letos na šesti místech v centru města. Přehlídka hudby, divadla a další zábavy nabídne rock, jazz, pop, představení pod širým nebem, módu i jídlo. Všechny akce po 14 dní budou zdarma. Řekla to mluvčí festivalu Dominika Antonie Skalová.

Už tradičně začne blokem Za dveřmi... je divadlo. V Mlýnské strouze a DEPO2015 bude od 15. do 17. července osm představení pod širým nebem. V Mlýnské strouze uvidí lidé artisty a umělce z Čech, Německa a Nizozemska, každý den mohou vyrazit na dvě až tři představení. První den například Le Cabaret Nomade s představením pro jednoho diváka. "Jejich nejnovější inscenace Kabinet pamětí vás vytrhne klidem a intimitou z každodenního shonu," uvedla Skalová. Následující večerní představení německých Bängditos theater v DEPO2015 podle Skalové diváky pořádně rozproudí.

V úterý divadlo Continuo zahraje pohádku Zuna, plnou poetických loutek, zábavných žížal a živé muziky. Po pohádce se v Mlýnské strouze představí divoký mistr kuchyně. Při přípravě palačinek bude na vlastním stroji hrát na varhany i na buben. One man show Holanďana Brama Graaflada patří mezi špičky pouličního divadla, řekla mluvčí Skalová.

Ve středu 17. července vystoupí Par a Didl Drummers, bubeníci, kteří hrají pro všechny věkové kategorie. Jan Hrovatitsch hraje na bicí od svých čtyř let a Martin Švec je jedním z nejrespektovanějších bubeníků české punk metalové scény. "Jejich nadupané tempo udrží mladí absolventi HAMU, kteří založili divadlo G.N.A.T. Jejich novinka Smetáček pobaví," uvedla Skalová. Smetáček a syn je rodinná firma, která žije pro to, aby všude bylo dokonale čisto a uklizeno. A jsou odhodláni pro to udělat a obětovat vše, jsou rozhodnuti nad špínou vyhrát.

Festival zakončí taneční a akrobatická ohňová show v podání Blackout Paradox, která je volně inspirovaná šamanstvím a mystikou. Nabídne ohňové rekvizity, výpravné kostýmy i opulentní masky.

Hlavní program festival Živé ulice připravuje od 9. do 18. srpna, 1. září ji zakončí tradiční Festival polévky.