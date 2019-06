Liam Gallagher připomněl zejména starší písně Oasis

Koncertem Liama Gallaghera, bývalého frontmana britské popové kapely Oasis, vyvrcholil na pražském Výstavišti první den festivalu Metronome. Gallagher připomněl zejména starší písně Oasis, ale došlo i na skladby z jeho debutové sólové desky, kterou vydal v roce 2017 pod názvem As You Were. Další zahraniční hvězdou prvního dne Metronome byla kapela Morcheeba. Festival pokračuje v sobotu.

Před začátkem koncertu Gallagher reprodukovanou nahrávkou vítězného chorálu fanoušků týmu Manchesteru City připomněl svoji fotbalovou lásku. Vystoupení před nadšenými posluchači za doprovodu kapely zahájil skladbou Rock 'n' Roll Star z debutového alba Oasis Definitely Maybe z roku 1994. Ze svého sólového alba As You Were pak mimo jiné zařadil píseň Wall of Glass, ve které ho doprovodila hostující violoncellistka. Zazněla i skladba z pilotního singlu k nové desce nazvaná Shockwave. Vydání nové desky s názvem Why Me? Why Not. je naplánované na září letošního roku. Gallagher už před začátkem festivalu uvedl, že v Praze odehraje speciální koncert trvající 90 minut. Se stejnou show, jejíž součástí jsou slavné písně Oasis jako Morning glory, Some Might Say, Champagne Supernova nebo Wonderwall, pak odlétá přímo na hudební festival Glastonbury.

Čtvrtý ročník Metronome Festivalu Prague na hlavním pódiu otevřel koncert Lenky Dusilové. Vedle pěti hlavních scén se program koná i na deseti doprovodných scénách. Britská skupina Morcheeba tisíce návštěvníků potěšila novinkami i staršími hity. Kapela, která prorazila na světovou hudební scénu v roce 1996, kdy vydala debutové album Who Can You Trust?, zahájila koncert skladbou Never Undo z nového alba Blaze Away, prvního bez Paula Godfreye. V současné sestavě Morcheeby je jeho bratr Ross, zpívá Skye Edwardsová a za bicími sedí Skyin nejstarší třiadvacetiletý syn Jaega.

"Použili jsme všechno, co nám připadalo správné. Z 50. let jsme si vzali blues, z 60. psychedelii, ze 70. dub reggae, z 80. electro a z 90. hip hop," charakterizuje Ross Godfrey kapelu, jejíž zvuk dotváří nepřeslechnutelný soulový projev Edwardsové. Na koncertu zazněla i jedna z prvních skladeb Morcheeby Trigger Hippie. Publikum roztancovala převzatá skladba Let's Dance od Davida Bowieho a na závěr si publikum s kapelou nadšeně zazpívalo jeden z jejích největších hitů Rome Wasn't Built in a Day.

Na dalších pódiích se v průběhu prvního dne festivalu představila například slovenská elektronická písničkářka Katarzia, německé elektro-duo Ätna, polská indiepopová skupina Kamp!, česká Khoiba nebo Pražský výběr. V unikátním prostředí Planetária, stojícího v těsném sousedství areálu a zapojeného letos do festivalového dění, zahráli večerní koncerty písničkářka Bára Zmeková a elektronický producent Ondřej Holý vystupující pod jménem dné.

Festival pokračuje 22. června. V sobotu se festivalový areál otevře už ve 13.30. První živý hudební blok na této scéně obstarají britští neosouloví Jungle. Projekt Hlasy svobody představí výběr zpěvaček zahrnující Lenku Filipovou, Báru Polákovou, Emmu Smetanu, Terezu Černochovou, Moniku Načevu a další. Další z hlavních zahraničních hvězd festivalu Metronome budou němečtí průkopníci elektronické hudby Kraftwerk se svou proslulou 3D show, k jejímuž plnému vychutnání obdrží každý návštěvník u vchodu speciální brýle pro sledování trojrozměrných projekcí. Festival Metronome nabídne 40 koncertů.