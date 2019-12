Lisa Gerrard vystoupí v rámci "The World of Hans Zimmer" v Brně

V brněnské DRFG areně se v termínu 15.2. 2020 uskuteční velkolepá hudební show nazvaná "The World of Hans Zimmer". Ta uvede nejslavnější skladby uznávaného filmového hudebního skladatele Hanse Zimmera, který celou show připravil se svými spolupracovníky. Jednou z mnoha vystupujících bude také zpěvačka Lisa Gerrard, která se proslavila především jako členka skupiny Dead Can Dance. Vstupenky na koncert jsou v prodeji v síti Ticketportal.

Filmový hudební skladatel Hans Zimmer je považován za absolutní špičku ve svém oboru současnosti. Držitel Oscara, Grammy i Zlatého glóbu má za sebou velmi úspěšnou kariéru. Jeho hudba doprovodila filmy jako Interstellar, Lví král, Temný rytíř, Počátek, Piráti z Karibiku, Pearl Harbor, Šifra mistra Leonarda, Gladiátor a mnoho dalších. Při tvorbě a nahrávání svých skladeb spolupracuje s velkými jmény světové hudby. Jednou z nich je také zpěvačka Lisa Gerrard, která nahrála vokály k hudbě k filmu Gladiátor. Konkrétně se jedná o jednu z ústředních písní s názvem "Now We Are Free".

Lisa Gerrard v roce 1982 založila hudební skupinu Dead Can Dance, se kterou vystupovala po celém světě. Celkem se skupinou vydala deset studiových alb a stali se respektovaným uskupením žánru world music. Po rozpadu kapely se vydala na solovou dráhu a začala s komponováním a nahráváním vlastní hudby, což vyvrcholilo debutem s názvem The Mirror Pool. Pravidelně koncertuje v prestižních světových sálech. Velkou část jejich hudebních aktivit tvoří spolupráce na filmové hudbě. Kromě již zmíněného Zimmera si ji do svých skladeb vybrala taková jména jako Jeff Rona nebo ikonický Ennio Morricone.

Lisa Gerrard a mnoho dalších vystoupí v brněnské DRFG areně již 15. února 2020. Společně s kompletním symfonickým orchestrem a zahrají ty nejslavnější skladby světové úspěšného hudebního skladatele. Koncert slibuje neopakovatelnou atmosféru strhující filmové hudby, kterou je Zimmer pověstný. Fanoušci se mohou těšit na velkoplošné obrazovky a nejmodernější zvukovou techniku, která celý zážitek umocní.