Malátný natočil vánoční píseň s Chinaski i skladbu s big bandem

Zpěvák Michal Malátný se v těchto dnech představuje na vánočním singlu své skupiny Chinaski i na swingové desce Original Vintage Orchestra. Vánoční písní Milióóóny přání doprovázenou videoklipem a nazpívanou se zpěvačkou Katarínou Knechtovou kapela podle Malátného splnila sen tragicky zesnulému bubeníku Pavlu Grohmanovi. Chinaski nyní pokračují v podzimním turné, které zakončí třemi vystoupeními 9. až 12. prosince v Praze.

Chinaski ani Knechtová do současné doby neměli žádnou vánoční písničku. "Takový singl byl vždycky sen našeho tragicky zesnulého bubeníka Pavla Grohmana, který toužil udělat nějakou vánoční pecku. Tak jsme mu to po deseti letech splnili," uvedl Malátný.

Original Vintage Orchestra vydává svou první desku s názvem We Are The Swing Champions. Hlas Malátného tu zazní ve skladbě, kterou si nechal frontmanem Original Vintage Orchestra Petrem Kroutilem swingově zaranžovat. Jde o píseň Chinaski s názvem Každý ráno. V živém podání se ho zájemci dočkají na křtu alba, který se plánuje na jaro roku 2019 v pražské Lucerně.

Kapela Chinaski si podzimní turné naplánovala do mnoha měst, kde ještě nehrála nebo už mnoho let nekoncertovala. Šňůru 17 vystoupení zakončí hudebníci kolem Malátného třemi vystoupeními 9. až 12. prosince v Praze.

Nová sestava skupiny Chinaski měla koncertní premiéru letos 22. března v Krnově na úvod jarního klubového turné s názvem Není nám do pláče. Základní skladatelskou dvojici, zpěváka Malátného a kytaristu Františka Táborského, doplnili bubeník Lukáš Pavlík, slovenský baskytarista Tomi Okres a klávesista Jan Steinsdörfer.