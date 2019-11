Matěj Ruppert nazpíval love song k filmu Ženská na vrcholu

Už třetí týden se v kinech promítá zimní romantická komedie Ženská na vrcholu v hlavní roli s Annou Polívkovou, Martinem Dejdarem a Markem Němcem. Snímek režisérky Lenky Kny ze zasněženého horského prostředí aktuálně vidělo přes 133 975 tisíc diváků. Ty mohly potěšit zamilované songy a filmová hudba renomovaného muzikanta a skladatele Michala Pavlíčka.

Ústřední píseň Tohle není pláč nazpívala dvojice Bára Basiková - Kamil Střihavka, tvůrci filmu by ale rádi upozornili i na jeho další písničku, love song Rusty Soul, kterou nazpíval Matěj Ruppert. "S Michalem už jsem párkrát spolupracoval a vždycky je to pro mě svátek. Je to totiž jeden z mých absolutních hudebních hrdinů," svěřil se zpěvák skupiny Monkey Business, který už má ve svém portfoliu filmových písní víc. "Hodně na nich spolupracuju třeba s Mirkem Chyškou nebo s mým bratrem Romanem Holým," řekl Ruppert s tím, že je mu blízké i prostředí, ve kterém se snímek odehrává. "Na hory jezdím často a rád lyžovat, sáňkovat, bobovat i milovat," vysvětlil s úsměvem. Ženskou na vrcholu sice ještě neviděl, ale do kina určitě zajde. "Na film samozřejmě s manželkou vyrazíme. Jestli si to ovšem manželka zaslouží," dodal.

Michal Pavlíček si vybírá ke spolupráci hlavně své blízké. "Rád pracuji s lidmi, které mám rád. Dobře je znám, znám jejich výraz, jejich barvu hlasu..." odpověděl skladatel na otázku, proč právě Matěj Ruppert nebo dvojice Basiková - Střihavka. "Ve filmu mi nazpívala skvěle jednu písničku v angličtině dokonce i mladá zpěvačka Milly Honsová," dodal muzikant, který byl například nominován na Českého lva za filmovou hudbu k snímku Odcházení.

"Po přečtení scénáře o tom přemýšlím, časem se mi zrodí v hlavě nějaká představu o muzice, nápady, jak na to jít. Začnu na tom pozvolna pracovat. Skládám si do šuplíku různé motivy, atmosféry, nálady, a teprve když vidím první obrázky a pak sestřih, začnu témata konkretizovat. Některá sednou, některá hodím do koše, některá udělám úplně jinak. Je to vždycky tvůrčí hledání. Všechno závisí na režisérovi a producentovi, jestli ta cesta, kterou jste se vydal, je v souladu s jejich představou. Pak začínám šít a upravovat motivy na míru. Je to určitý proces, než dojde k souznění a než vznikne definitivní tvář hudby," vysvětlil Pavlíček proces vzniku filmové hudby.