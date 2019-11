Megakoncert Queen Relived 2020 bude v O2 areně hned dvakrát.

Fanoušci hudební legendy Freddieho Mercuryho a skupiny Queen mohou v květnu zažít megakoncert Queen Relived 2020 v O2 areně hned dvakrát po sobě. Pro velký zájem o vstupenky přidávají organizátoři v sobotu 16. 5. 2020 další show. Jedna z nejlepších světových tribute skupin Queenie tak po 1200 odehraných koncertech po celém světě uvede na domácí půdě dvojitou dávku těch nejlepších hitů legendární britské rockové kapely. Vstupenky si fanoušci budou moci zakoupit od 12. listopadu 2019 v síti Ticketmaster a Ticketportal.

Oslňující úspěch rockové skupiny, který v historii nemá obdoby, nepomíjí ani po smrti legendárního frontmana. Důkazem toho je skupina Queenie, která se může těšit z téměř vyprodané O2 areny a přesně po dvou měsících také z dalšího termínu koncertu. "Máme ohromnou radost z takového zájmu o show Queen Relived a s celou kapelou se těšíme, že si obrovskou stage užijeme se všemi diváky hned dvakrát po sobě," řekl frontman skupiny Queenie Michael Kluch. Tomu byl do vínku nadělen jedinečný talent a především hlas, kterým dokáže zazpívat skladby v původním rozsahu slavného zpěváka.

Do show plné nesmrtelných hitů zbývá přesně šest měsíců. Freddie Mercury v podání Michaela Klucha a celá sestava Queenie vás přesvědčí o tom, že nikdo jiný by nedokázal lépe připomenout energii a jedinečnost originálních koncertů. "To, co děláme, je hudební divadlo. Máme autentické nástroje, písně, hrajeme v původních tóninách, nosíme dobové kostýmy a na jevišti jsme každý ve své roli. Nejde o imitaci, my jednoduše hrajeme Queen," vysvětluje Kluch. Nadaní Češi patří k nejúspěšnějším tribute skupinám na světě. Mají za sebou například turné po Skandinávii, Belgii, vystoupení ve Vietnamu, na proslaveném Montreux Jazz Festival, kde hrála skupina Queen v 80. letech, a také zahráli na oslavě narozenin britské královny Alžběty II.

Podpora charity

V O2 areně nebude chybět špičková technika, světla a připravujeme i jednu z největších velkoplošných obrazovek, co kdy koncertní jeviště viděla. O vizuální stránku koncertu se postará jeden z nejuznávanějších stage & show designerů Martin Hruška, který pracoval s největšími českými, ale i světovými hvězdami, jako jsou Madonna, AC/DC, Nazareth, Leoš Mareš, LUCIE, Marpo a další. Queenie pak neskrývají ambice, vyrazit s touto show v budoucnu i na světové turné, aby mohli i nadále šířit odkaz legendy Queen.

Organizátoři spolu s Queenie navíc nevzdávají jen hold hudební legendě, ale dvojkoncertem v O2 areně podporují také Freddieho charitativní organizaci Mercury Phoenix Trust. Náboj téhle velkolepé oslavě rocku pak dodává i 50. výročí od založení skupiny Queen, které připadá právě na rok 2020. "Věříme, že zážitek z koncertu bude takový, jako kdyby skutečný Freddie Mercury zpíval se svou kapelou v době své největší slávy, ale s tou nejlepší technikou 21. století," doplnil Martin Zoubek, producent koncertní show.

Show Queen Relived 2020 by Queenie se uskuteční 15. a 16. května 2020 od 20.00 hodin v pražské O2 areně. Vstupenky na přidaný koncert 16. 5. budou v prodeji od 12. listopadu 2019 v sítích Ticketmaster a Ticketportal. Vstupenky na první koncert 15. května jsou stále v prodeji.