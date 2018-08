Michal Prokop vystoupí na Vánoce v pražském Foru Karlín

Tradiční Vánoční koncert Michala Prokopa v pražském Foru Karlín letos připadne na 21. prosince. Legendární český rockový zpěvák obdaruje svoje fanoušky nejen aktuální podobou svého repertoáru, ale také vystoupeními několika unikátních hostů. Jejich jména budou zveřejněna v dalších týdnech. Vstupenky na koncert lze zakoupit již nyní v sítí GoOut s výhodnou cenou při nákupu do 30. září.

Tři dny před Štědrým dnem se ve Foru Karlín sejdou fanoušci s Michalem Prokopem a kapelou Framus Five už popáté. Vloni Vánočním koncertem vyvrcholily celoroční oslavy padesátého výročí založení zpěvákovy kapely Framus Five. Ani letošní rok se v kapele neobešel bez oslav. Do pomyslného klubu sedmdesátníků totiž v jeho průběhu vstoupily dvě velké muzikantské osobnosti, které po boku Michala Prokopa kráčí dlouhá léta. Jednak kytarista Luboš Andršt, který byl poprvé členem Framusu Five už na konci šedesátých let a zúčastnil se nahrávání slavného alba Město ER, jednak houslista Jan Hrubý, který měl zásadní podíl v první polovině 80. let na kvalitě a úspěchu alba Kolej Yesterday. Oba hudebníci jsou nejen velmi aktivními členy současné sestavy Framusu Five, ale s Michalem Prokopem také tvoří komornější akustické trio.

Vstupenky na Vánoční koncert Michala Prokopa ve Foru Karlín jsou právě v prodeji v síti GoOut. Lístky jsou dostupné v kategoriích na stání i na číslovaná místa na sezení (omezená kapacita), až do 30. září lze pořídit vstupenky za výhodnou cenu.

S kapelou Framus Five začal Michal Prokop zpívat v roce 1967. Se svým vynikajícím podáním amerického soulu a rhythm´n´blues se stali senzací 1. československého beatového festivalu, kde byl Michal Prokop vyhlášen nejlepším zpěvákem. Tento repertoár zchytilo debutové album Blues In Soul. Následující Město ER se přiblížilo k artrockovému žánru, zejména v titulní skladbě, kterou na pole českého rockového textařství vstoupil básník Josef Kainar.

Po rozpadu Framusu Five v době tuhé normalizace se Michal Prokop věnoval střednímu proudu a hrál v divadle Semafor. V 80. letech nalezl dokonalé autorské souznění s básníkem Pavlem Šrutem a skladatelem Petrem Skoumalem a hudební rezonanci v obnovené sestavě kapely, vedené houslistou Janem Hrubým. Šťastné období je zachyceno na volné trilogii alb Kolej Yesterday (1984), Nic ve zlým, nic v dobrým (1987) a Snad nám naše děti... (1989).

Hned zkraje devadesátých let Michal Prokop opustil dráhu profesionálního zpěváka a pustil se do politiky a na dráhu moderátora televizní talk show. Koncertoval spíše sporadicky, jednak v triu s kytaristou Lubošem Andrštem a houslistou Janem Hrubým, jednak se skupinou Friends. S ní také natočil comebackové album Poprvé naposledy (2006), jež zaznamenalo až nečekaný úspěch. Ještě v průběhu jeho příprav se Friends rozešli a na popud Luboše Andršta sestavil Michal Prokop novou podobu Framusu Five, se kterou spolupracuje dodnes a s níž natočil svoje zatím poslední studiové album Sto roků na cestě (2012).