Mňága a Žďorp chystá další desku. Kapele pomůže sbírka

Skupina Mňága a Žďorp chce peníze na natáčení nové desky, která se bude jmenovat Třecí plochy, získat pomocí sbírkového serveru. Kampaň na Startovači začala 10. března večer a potrvá 30 dnů, během kterých chce kapela vybrat půl milionu korun. Vybrané peníze hodlají hudebníci mimo jiné utratit za studio Sono včetně práce producenta Milana Cimfeho. Deska by měla vyjít 9. září 2019. O akci informoval frontman Mňágy a Žďorp Petr Fiala.

Odměnou pro lidi, kteří přispějí na sbírku, bude nahrávka, den s kapelou ve studiu nebo účast na večírku nazvaném Třecí párty. "Máme hotovou jednu písničku, cover, který vznikl původně na tributní album kapely J.A.R. Jmenuje se Je to nejistý a lidé si ji budou moci poslechnout v rámci té kampaně už teď," uvedl Fiala.

Peníze na natáčení alba vybrala Mňága a Žďorp pomocí crowdfundingu na sbírkovém serveru již v minulosti. V případě alba Made in China vydaného v roce 2014, které bylo natočeno v čínském Pekingu, přispěli příznivci částkou přes půl milionu korun. O tři roky později bylo cílem získat na zatím poslední album s názvem Třínohý pes 40 tisíc korun, fanoušci ale přispěli skoro dvojnásobkem a sešlo se přes 777 tisíc korun. Kapela tak vedle nového alba vydala reedici debutu Made in Valmez na vinylu.

Debutové album Made in Valmez vydala Mňága a Žďorp v roce 1991. Za 25 let stihla skupina natočit 11 studiových alb, odehrát přes dva tisíce koncertů a vyprodukovat mnoho hitů jako například Hodinový hotel, Nejlíp jim bylo, Made in Valmez, I cesta může být cíl nebo Písnička pro tebe. Fanouškům už také nabídla kompletní zpěvník svých skladeb z let 1987 až 2017. Kapela obvykle odehraje 90 koncertů ročně.