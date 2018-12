Monkey Business zahrají třikrát v Praze, čeká je první koncert

Skupina Monkey Business v úterý odehraje první ze tří koncertů v pražském Lucerna Music Baru, kterými 6. prosince uzavře podzimní část turné Maximum Power!. Sérii vystoupení skupina zahájila 29. září ve zlínském klubu Fénix. Turné zakončí 15. prosince v Brně.

V Praze kapela také pokřtí novou desku Bad Time for Gentlemen. Pro zpěvačku Terezu Černochovou se jedná o první album s Monkey Business. Posledních koncertů se však kvůli zdravotním problémům nezúčastní. Při vystoupení ji nahradí bývalá členka Monkey Business Tonya Gravesová. Jako host pak vystoupí herečka a zpěvačka Anna Fialová a letošní vítězka soutěže SuperStar Tereza Mašková.

Monkey Business nabídnou třeba skladbu Be a Man z alba Sex and Sport? Never!, za jehož prodej loni získali zlatou desku, i starší hity jako My Friend, Intercooler nebo Piece of My Life. Zazní i písně z nového alba, například Cpt. Pheromone and Sgt. Nicotine.

Vedle Černochové jsou dalšími členy kapely Roman Holý, Matěj Ruppert, Ondřej Brousek, Pavel Mrázek, Martin Houdek a Olda Krejčoves. Důvodem, proč v šestičlenné mužské části skupiny Monkey Business, která na tuzemské scéně působí od roku 2000, nikdy neřešili žádnou personální změnu, je podle Černochové lidská blízkost a kamarádství i mimo pódium.

Monkey Business se na koncertech představují v netradičních kostýmech. Před lety například vystoupili v kostýmech ušitých z ruské a americké vlajky. Letos zvolili úbory s obrázky různých hmyzích parazitů a také Miloše Zemana nebo Andreje Babiše. "Ale nejsme hlásnou troubou nějakého politického směru," dodal zpěvák Ruppert, který se sám za sebe připojil ke zpěvákovi Tomáši Klusovi v bojkotu Babišových médií.

Monkey Business patří mezi nejúspěšnější české kapely nového tisíciletí. Skupinu založil multiinstrumentalista a producent Roman Holý. Debutové album Why Be OUT When You Could Be IN kapela vydala v roce 2000.