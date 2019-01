Na Colours of Ostrava vystoupí islandský skladatel Ólafur Arnalds

Na 18. ročníku hudebního festivalu Colours of Ostrava vystoupí také islandský skladatel Ólafur Arnalds a jeden z nejúspěšnějších nezávislý australský hudebníků, bluesrockový kytarista a zpěvák John Butler se svým triem. Sdělil to mluvčí festivalu Jiří Sedlák.

Dvaatřicetiletý Arnalds začal vlastní hudbu skládat před 16 lety. Studoval hru na klavír a jako bubeník působil v několika metalových kapelách, například Fighting Shit. V roce 2007 vydal debut Eulogy for Evolution, který je hudební zpovědí o životě a smrti. Loni Islanďan, který spolupracoval například se Sigur Rós, vydal svou čtvrtou desku nazvanou re:member.

"John Butler je skvělým zpěvákem, jako kytarista pak doslova perlí. Z ruky si přehazuje jedenáctistrunnou akustickou kytaru s elektrickou a rezofonickou, banjo s dobrem," doplnil Sedlák. Připomněl, že hudebník financuje například neziskovou organizaci podporující mladé začínající umělce a patří k předním australským ekologickým aktivistům.

Festival Colours of Ostrava se uskuteční od 17. do 20. července v industriálním areálu ostravských Dolních Vítkovic. Pořadatelé už oznámili, že na něm vystoupí například The Cure, Florence + The Machine, Rag'n'Bone Man, Mogwai, Mariza, Shaka Ponk či Kronos Quartet. Program na 20 scénách nabídne přes 350 programových bodů. Vedle koncertů více než 120 zahraničních a domácích interpretů připraví také diskuse, divadla, workshopy, filmy, výtvarné instalace a další doprovodné aktivity. Bližší informace jsou zde.