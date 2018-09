Na Vánočním koncertu Michala Prokopa vystoupí Mišík i Ruppert

Hosty tradičního Vánočního koncertu Michala Prokopa & Framus Five budou zástupci tří českých muzikantských generací, kteří se na jednom pódiu exkluzivně sejdou pouze v rámci této velkolepé akce. Rockové veterány bude reprezentovat Vladimír Mišík, generaci, jež se do povědomí publika dostala v 80. letech, Vlasta Redl a generaci "Prokopových dětí" frontman kapely Monkey Business Matěj Ruppert. Vánoční koncert Michala Prokopa v pražském Foru Karlín se uskuteční 21. prosince. Vstupenky na koncert lze zakoupit v sítích GoOut a Ticketportal za zvýhodněnou cenu při nákupu do 30. září.

"S Vláďou Mišíkem už táhnem vedle sebe ty svoje káry českým bigbítem víc než padesát let, on hodně napřímo, já s různými zatáčkami. Ale po dvanácti letech mi bude opět ctí ho přivítat jako hosta vánočního koncertu a určitě si spolu něco střihneme," komentuje Michal Prokop pozvání Vladimíra Mišíka na svůj Vánoční koncert. Letenský bard vystoupí v sestavě přezdívané Čundrground za doprovodu kytaristy Pavla Skály a houslisty Vladimíra Pavlíčka.

Mišík s Prokopem k sobě mají dlouhodobě blízko. Kořeny jejich hudebních stylů jsou v podstatě bluesové, oba se průběžně dostali k originálnímu rockovému písničkářství. Mezi jejich kapelami Framus Five a ETC... občas přecházeli někteří muzikanti a mají v repertoáru i písně některých stejných autorů, například Petra Skoumala a Pavla Šruta.

Neméně originální osobností české scény je Vlasta Redl, nezaměnitelný moravský písničkář a autor řady zlidovělých songů. Ve Foru Karlín zahraje se svou Tichou partou (Matěj Morávek - kytara, Karel Macálka - klávesy, Martin Gašpar - kontrabas, Michal Žáček - saxofon).

"Vlasta Redl je o celou jednu muzikantskou generaci mladší. Zdá se mi, že dokázal spojit plnokrevný rock s moravskými folklórními kořeny naprosto přirozeně, nikoho lepšího u nás v tomto žánru neznám," říká na adresu svého hosta Michal Prokop.

Nejmladším z hostů letošního Vánočního koncertu Michala Prokopa je Matěj Ruppert, naturální zpěvák s obrovskou šíří výrazových prostředků, nejznámější z funk-soulové kapely Monkey Business, jejímž frontmanem je už osmnáct let.

Michal Prokop se těší na společné vystoupení: "Matěj Ruppert reprezentuje už generaci mých dětí. Jeden z nejlepších zpěváků, které tahle země kdy nosila, má stejné hudební kořeny jako já - americké rhythm and blues, i když pochopitelně jeho 'blues in soul' zní už trochu jinak, než to moje. Ale to je přirozené. A taky se těším, co dáme spolu. Už jednou jsme se na hostování domlouvali, tehdy to padlo kvůli jeho zranění, tak doufám, že to letos konečně dáme!" Kromě vystoupení hostů čeká návštěvníky Fora Karlín samozřejmě bohatá nálož hitů Michala Prokopa a kapely Framus Five, která pokryje celých více než padesát let jejich společné dráhy.

Koncert okoření fakt, že dva sóloví hráči kapely, kytarista Luboš Andršt a houslista Jan Hrubý, letos vstupují do "klubu sedmdesátníků", ve kterém je jejich frontman čeká už dva roky. Luboš Andršt byl poprvé členem Framusu Five už na konci šedesátých let a zúčastnil se nahrávání slavného alba Město ER, Jan Hrubý měl zásadní podíl v první polovině 80. let na kvalitě a úspěchu alba Kolej Yesterday. Oba hudebníci s Michalem Prokopem také tvoří komornější akustické trio.

Vstupenky na Vánoční koncert Michala Prokopa s exkluzivní trojicí hostů ve Foru Karlín jsou právě v prodeji v sítích GoOut a Ticketportal. Lístky jsou dostupné v kategoriích na stání, i na číslovaná místa na sezení (omezená kapacita), až do 30. září lze pořídit vstupenky za výhodnou cenu.