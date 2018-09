Na zahájení hudebního festivalu Lípa Musica zbývají poslední lístky

Poslední lístky k stání zbývají na zahajovací koncert 17. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica. V tiskové zprávě o tom informoval ředitel festivalu Martin Prokeš. Hvězdou zahajovacího koncertu v Městském divadle v Jablonci nad Nisou bude 17. září jedna z největších hvězd současného operního světa mezzosopranistka Magdalena Kožená. Vystoupí s Collegiem 1704 Václava Lukse ve společném projektu Il Giardino degli sospiri. Jablonecké vystoupení je jedinou zastávkou unikátního projektu v českých krajích.

Výjimečný operní galavečer nabídne ukázky z italské barokní opery i z kantát Georga Friedricha Händela. Některé skladby zazní vůbec poprvé. "Společně s Václavem Luksem jsme sestavili program ojedinělý, protože některé skladby byly teprve nyní objeveny v archivu v Neapoli, takže se vlastně možná od doby baroka vůbec nehrály. Tento program budeme poté i nahrávat. Zazní tam opravdu velmi mnoho novinek. I dvě zařazené kantáty od Händela jsou spíše neznámé. Myslím, že to bude program opravdu ojedinělý," řekla k projektu Kožená.

Festival Lípa Musica začínal před 17 lety jako přehlídka duchovní hudby s pěti koncerty, postupně se rozšířil i do sousedních regionů. Do 28. října letos nabídne 23 akcí na 17 místech Libereckého a Ústeckého kraje a také v saském pohraničí. Po loňském představení úspěšného českého basbarytonisty Adama Plachetky, je vystoupení Magdaleny Kožené druhým Koncertem pro Liberecký kraj, který je partnerem festivalu. "Tuto hudební událost jsme zařadili mezi 16 nejvýznamnějších akcí v regionu a po dobu pěti let ho finančně podporujeme 600 tisíci korunami," řekla radní pro kulturu Květa Vinklátová (Starostové pro Liberecký kraj).

Dramaturgicky zůstává festival věrný ideji prohloubení česko-německého kulturního dialogu a prezentaci vybraných interpretů z Česka i zahraničí. Významnou programovou linku, která se vine letošní dramaturgií festivalu, je připomenutí 100. výročí založení Československa. K největším hvězdám letošního ročníku patří vedle Kožené třeba Pavel Haas Quartet, klavírista Lukáš Vondráček, hornista Radek Baborák, nebo němečtí hosté - hráčka na theremin Carolina Eycková, vokální soubor Sjaella či Srbský národní soubor