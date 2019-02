Nahrávka Rock Line 1970-1974 mapuje československý bigbít

V těchto dnech vychází na dvou CD kompilace mapující vývoj československého bigbeatu. Nahrávka se věnuje období na začátku 70. let a má název Rock Line 1970-1974. Navazuje na předchozí dvojalba Beatline 1967-1969, Big Beat Line 1965-1968 a Beat (Al)Boom 1968-1970. Za vydavatelství Supraphon o tom informoval Lukáš Kadeřábek.

"Tentokrát se dostáváme zejména k poslednímu beatovému festivalu v roce 1971. Celkem 36 skladeb 16 československých kapel - Flamengo, Collegium Musicum, Blue Effect přes Progress Organization, Jazz Q až třeba po Bluesmen či Prúdy - tak ukazuje cestu od melodického big beatu k razantnímu elektrickému rocku či rhythm and blues a dál," uvedl Kadeřábek.

Tak jako předchozí kompilace je i Rock Line hudebním zrcadlem doby, která ovšem již nebyla pro hudebníky zdaleka tak příznivá jako na konci 60. let. Nástup normalizace se mimo jiné nesl ve znamení vynucené proměny názvů kapel a textů písní do češtiny, zkrácení účesů či méně avantgardního oblečení. Mnoho muzikantů emigrovalo, jiní se živili v barových kapelách, další se pokusili o sólovou popovou kariéru nebo se přidali do doprovodných souborů těch, kterým se to podařilo.

"Stále byli ale i tací, jenž věrně setrvali u beatové muziky, která se postupně transformovala ve formálně komplikovanější a instrumentálně náročnější rock, občas propojený s prvky vážné, jazzové nebo lidové hudby. Tedy aspekty tvořící rock nově progresivním, pro fandy přitažlivě náročnějším na poslech," podotkl Kadeřábek.

Rock Line z velké části reflektuje kapely hrající na 3. československém beatovém festivalu, který se uskutečnil 24. až 26. dubna 1971 v pražské Lucerně. Ten byl ovlivněný normalizací a faktem, že konal pod dohledem Svazu socialistické mládeže.

Vedle tradičních největších center v podobě pražského a bratislavského rockového dění se na kompilaci představují hudebníci z Brna, Ostravy, Olomouce či Nových Zámků. V některých případech se právě v tomto období vydané singly či alba staly jedněmi z vrcholů domácí rockové scény. "Mnohdy šlo o kapelové labutí písně, dnes s nádechem kultovnosti, jakými jsou Kuře v hodinkách kapely Flamengo, Město ER Framus Five a Michala Prokopa, Barnodaj brněnské rockové skupiny The Progress Organization nebo Provisorium slovenského rockového hudebníka Deža Ursinyho a jeho skupiny Provisorium," podotkl Kadeřábek.