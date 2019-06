Ozdobou festivalu Blues Alive bude pianistka Marcia Ballová

Zpěvák a kytarista Kenny Neal, sedmdesátiletá pianistka Marcia Ballová či jeden z nejvýznamnějších představitelů střední generace chicagského blues Ronnie Baker Brooks ozdobí letošní ročník prestižního festivalu Blues Alive v Šumperku. Podle programu, který zveřejnili zástupci festivalu, dorazí do Šumperka také úspěšná gospel-bluesová zpěvačka Lizz Wrightová nebo americká skupina Delta Moon. Čtyřiadvacátý ročník Blues Alive se uskuteční 14. až 16. listopadu, informovali organizátoři.

"Úspěch předchozích ročníků Blues Alive, zejména toho loňského, který byl dlouho dopředu vyprodán a jeho program měl velký ohlas u návštěvníků i v médiích, nás zavazoval k velmi zodpovědné práci na nadcházejícím ročníku. Nechtěli jsme naše věrné návštěvníky zklamat a vážili jsme skutečně každé jméno umělců, které na festival zveme," uvedl ředitel festival Vladimír Rybička.

Festival letos vyvrcholí koncertem jedenašedesátiletého Kennyho Neala, který je jednou z nejznámějších osobností americké bluesové scény. "Hráč na všechny druhy kytar, ale také výborný harmonikář, zpěvák a autor písní, přijíždí do České republiky právě v roce, kdy zvítězil v prestižních Blues Music Awards a stal se mužskou osobností roku v kategorii současného blues," podotkl dramaturg festivalu Ondřej Bezr.

Louisianskou hudební scénu bude částečně zastupovat také hvězda čtvrtečního festivalového večera, pianistka a zpěvačka Marcia Ballová. O závěr pátečního festivalového koncertu se postará dvaapadesátiletý Ronnie Baker Brooks, syn jedné z největších legend chicagského blues Lonnieho Brookse (1933-2017), který dnes patří k hlavním osobnostem chicagské hudební scény.

Na festivalu vystoupí také americká skupina Delta Moon či texaský kytarista Doyle Bramhall II, který je kromě vlastní tvorby známý jako dlouhodobý člen doprovodné kapely Erika Claptona, ale i jako spoluhráč řady dalších hvězd rockové i bluesové scény. Šumperským Domem kultury bude také rezonovat hlas zpěvačky Lizz Wrightová, která ve své tvorbě slučuje rhythm and blues, gospel a jazz. Na Blues Alive se také po třech letech vrátí razantní francouzská kapela Dirty Deep, vystoupí také kytarista Watermelon Slim a představí se i řada objevů jako skupina Beaux Gris Gris and The Apocalypse.

Blues Alive je největší mezinárodní festival svého žánru ve střední Evropě. Za 23 let existence se propracoval k pozici světově uznávané přehlídky. Je letošním držitelem prestižního ocenění od americké nadace Blues Foundation; v lednu jej zástupci festivalu převzali v Memphisu. Právě tam organizátoři přehlídky začali vést jednání o návštěvě Blues Alive s hlavní hvězdou festivalu, Kennem Nealem.