Ozdobou festivalu Vlnobytí budou Vladimír Mišík i kapela Garage

Zpěvák a kytarista Vladimír Mišík, pražská rocková kapela The Plastic People of the Universe či kapela Garage budou ozdobou festivalu Vlnobytí tuto sobotu v areálu Korunní pevnůstky v Olomouci. Hudební přehlídka navazuje podle pořadatelů na předlistopadovou tradici obdobných festivalů, které se konaly pod stejným jménem na různých místech Olomouce. Obnovena je po delší době v souvislosti s letošními výročími sametové revoluce a upálení Jana Palacha a Jana Zajíce, řekl pořadatel festivalu Libor Gronský.

Název Vlnobytí, který nesly i předchozí ročníky, měl symbolizovat odpor proti tehdejšímu režimu. "Tyto akce jsem začal dělat z kraje 80. let. Zpočátku to byla přehlídka alternativní hudební scény. S ročníky to bylo trochu komplikovanější, některé z nich byly dopředu StB odhaleny a zakázány, některé s většími problémy proběhly. Už tehdy se na nich pravidelně objevoval Vladimír Mišík, Garage nebo třeba Vltava," uvedl Gronský, který je zároveň olomouckým psychologem a galeristou.

Po listopadu 1989 se podle něj uskutečnilo ještě několik ročníků, ale nakonec i kvůli tehdejší široké nabídce hudebních produkcí festival skončil. "Rozhodli jsme se to nyní oprášit. Je to kvůli 30 letům výročí sametové revoluce a 50 letům výročí upálení Palacha a Zajíce. Jsou to momenty z naší historie, které bychom si měli připomínat," doplnil.

Na festival zve speciální plakát, podepsaný je pod ním slovenský komiksový autor Jozef Gertli, známý pod přezdívkou Danglár označovaný za krále slovenského komiksu. Zobrazil na něm Václava Havla s vítězným gestem. Symbolický plakát přitom vyvolal řadu negativních reakcí.

"Faktem je, že jsem netušil, co bude následovat. Reakce nejsou všude vstřícné, na některých místech nám ho odmítli vylepit, když viděli, že je na něm Havel. Na sociálních sítích se objevilo neskutečné množství nenávistných vzkazů. Doba se opravdu posouvá. Před pár lety by mne nenapadlo, jak bude pro někoho postava Václava Havla jako červený hadr, je to pro mne nemilé překvapení," podotkl Libor Gronský.

Přehlídku začali chystat pořadatelé loni na podzim, původně chtěli připomenout výročí listopadové revoluce, ale v souvislosti se současným děním a demonstracemi organizovanými spolkem Milion chvilek získal festival podle Gronského další rozměr.

Vlnobytí se uskuteční v areálu Korunní pevnůstce, kde se objevily některé předchozí ročníky. V minulosti se Vlnobytí odehrávalo například v areálu letního kina, v Dělnickém domě v Černovíře či v kině Družba na Nových Sadech, které již neexistují.