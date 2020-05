Patti Smithová a Nick Mason v Praze zahrají až příští rok

Americká písničkářka a spisovatelka Patti Smithová a bubeník britské kapely Pink Floyd Nick Mason přesunuli své pražské koncerty na rok 2021. Evropská část turné Masona a jeho skupiny Saucerful of Secrets se odehraje až v květnu příštího roku, v Praze vystoupí 23. května. Přesunout své turné se vzhledem k pandemii koronaviru rozhodla také Smithová, která se v Praze představí 13. července 2021. Již zakoupené vstupenky na oba koncerty konané ve Foru Karlín zůstávají v platnosti. Za pořadatele o tom informoval Pavel Turner.

"Jednali jsme s managementem obou umělců, bylo vidět, že by rádi našli termíny dříve, ale celosvětová situace bohužel ukázala, že je to nemožné. Jsme rádi, že se nám podařilo dohodnout data na příští rok a fanoušci tak o tyto hvězdy nepřijdou. Letos jsme měli naplánováno celkem pět zahraničních koncertů a všechny jsou z pochopitelných důvodů posunuty," uvedla za pořádající agenturu 10:15 Entertainment Milena Palečková.

Smithová s kapelou Patti Smith Group, ve které před lety působil i Čech Ivan Král, vystoupila v Praze naposledy v roce 2015. Ve Foru Karlín měla zahrát letos 21. července v komornější sestavě. V současné době jí doprovází Tony Shanahan na basu a klávesy, Seb Rochford na bicí a její syn Jackson Smith na kytaru.

Mason se svou kapelou Saucerful of Secrets měl původně vystoupit 27. května. Zakládající člen Pink Floyd rockovou formaci Saucerful of Secrets založil v loňském roce s kytaristou Lee Harrisem. Na repertoáru mají písně z raného období Pink Floyd z let 1967 až 1973. Oba hudebníky doplňují ještě kytarista Gary Kemp ze skupiny Spandau Ballet, dlouholetý spolupracovník Pink Floyd baskytarista Guy Pratt a klávesista Dom Beken.