Paulie Garand vyráží na turné se svou zatím nejemotivnější deskou

Album Dank je od listopadu loňského roku venku a nyní je ohlášeno turné. Paulie Garand a Kenny Rough vyrážejí společně na Dank Tour. Odehraje se v jedenácti českých klubech a na šesti zastávkách je bude doprovázet Matys, další kolega z Ty Nikdy Labelu.



Dank je úplně jiná deska, než jaké Garand napsal doposud. Je o životě a všech jeho možných podobách, náladách. Je o téhle generaci a o jejích problémech. Garand se snažil do desky vtěsnat víc, než co nabízí dnešní scéna - chce do ní dostat určitou sebereflexi. Spolu s Roughem chtěli melancholičtější album bez letních hitů, spíše atmosferickou hudbu s emotivními texty. Mezi sedmnácti skladbami se tak objevuje například píseň Návraty nebo Srdce z ledu, což je zpověď o konci vztahu a o opuštění Liberce, což byla podle Garanda největší chyba.



Garand přiznává, že pro desku bylo rozhodně výhodou, že byla psána v době, kdy prožíval nelehké období. Albu to dodává nádech realističnosti a působí na emoce. Oproti předešlé tvorbě se tato deska pyšní tím, že si na nic nehraje, nazývá vše pravými jmény a je přímočará a srozumitelná. Garand si na ní nechce na nic hrát, je dál tím klukem ze svého milovaného Liberce.





Paulie Garand, vlastním jménem Pavel Harant, je český raper a producent, věnuje se ale také natáčení klipů a filmařině. Od roku 2013 má svou oděvní značku Garand Brand. Ve své hudební éře s kapelou BPM vydal desky Slova a Horizonty, kdy za poslední získali cenu Akademie populární hudby v kategorii hip-hop a RnB.



Turné startuje 8. února v Olomouci a končí 29. března v Ostravě. Navštíví mimo jiné také Lucernu Music Bar v Praze, K2 v Českých Budějovicích nebo Papírnu v Plzni. Vstupenky jsou nyní za zvýhodněnou cenu na webu tynikdy.cz nebo goout.cz.