Pet Shop Boys vystoupí v pražském Foru Karlín

Dvojice Pet Shop Boys 13. května příštího roku vystoupí v pražském Foru Karlín. Koncert bude součástí jejich turné s názvem Dreamworld: The Greatest Hits Live. Neil Tennant a Chris Lowe nabídnou hity jako Suburbia, It's Sin nebo West End Girls. Ještě před zahájením turné se příznivci skupiny dočkají nového studiového alba Hotspot, jehož vydání je ohlášeno na 24. ledna. Za pořadatele o tom informovala Kateřina Dědková.

"Od podpisu smlouvy s nahrávací společností Parlophone Records v roce 1985 natočili Pet Shop Boys 42 hitů, které se dostaly do hitparády TOP 30 hitů, z nichž 22 skladeb se dostalo mezi první desítku a čtyři dosáhly až na samý vrchol britských žebříčků," připomněla Dědková.

Ve Foru Karlín Pet Shop Boys vystoupili v srpnu 2014. V Praze se zpěvák Tennant a klávesista Lowe představili již několikrát, poprvé v roce 1991. Duo, které má v repertoáru přepracovanou skladbu Go West od skupiny Village People tehdy svým vystoupením podpořilo program pražského pochodu Prague Pride.

Během své více než třicetileté koncertní kariéry Pet Shop Boys odehráli přibližně 700 koncertů, vystoupili ve 63 zemích a na prestižních hudebních festivalech Glastonbury, Rock in Rio, Coachella nebo Roskilde. "Jejich show je kombinací kvalitního umění, klubové kultury, divadla, kina, politické satiry a úchvatné laserové show," uvedl britský deník Daily Telegraph.

Pet Shop Boys v minulosti skládali, produkovali či remixovali skladby i pro kolegy Lady Gaga, Madonnu, Davida Bowieho nebo skupinu The Killers. Napsali také muzikál Closer To Heaven uváděný v londýnském West Endu a jsou podepsáni i pod baletním představením The Most Incredible Thing. V roce 2012 vystoupili na zakončovacím ceremoniálu olympijských her v Londýně. Jejich albová novinka Hotspot vznikala v Berlíně a Los Angeles. Desítka nových skladeb bude zahrnovat singl Burning The Heather s hostujícím kytaristou Bernardem Butlerem známým z kapely Suede.