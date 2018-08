"Plastici" oslaví koncertem 50 let, chtěli by pozvat Kubišovou

Členové slavné undergroundové skupiny Plastic People of the Universe (PPU) oslaví 50 let od založení kapely prosincovým koncertem v pražském Paláci Akropolis. Mezi pozvanými hosty by rádi viděli i Martu Kubišovou, která měla před lety zpívat na jejich albu Půlnoční myš. V rozhovoru to řekl současný kapelník PPU, klávesista a zpěvák Josef Janíček.

"Marta Kubišová by se mi jako host líbila. Ale kdyby nemohla, nevadí. My se za ni nepotřebujeme schovávat. Svého času však byla na krátkou dobu součástí dění kolem Plastiků," uvedl Janíček.

Kubišová měla zpívat na albu PPU Půlnoční myš, k němuž vybral texty Václav Havel. Album s texty Christiana Morgensterna, Ivana Wernische, Karla Hynka Máchy, Egona Bondyho a Milana Nápravníka vyšlo v roce 1987 v Británii a v roce 2001 v tehdejším Československu. "Marta byla jen na několika zkouškách, a pak přestala jezdit. Prý na ni zatlačila Státní bezpečnost. My v té době už přestali vystupovat a soustředili jsme se jen na nahrávání desek," poznamenal Janíček.

V prosinci by s PPU v žižkovském Paláci Akropolis jako hosté měli vystoupit Petr Placák, bubeník Honza Brabec, Ludvík Kandl nebo Pavel Zeman. "Placák by si měl uříznout klarinet, aby mu hrál normálně. Jinak ten nátisk neztratil a něco zahraje," konstatoval Janíček po zkušenostech z koncertu, který se uskutečnil letos 21. srpna v žižkovském Atriu.

Na koncertu se však s největší pravděpodobností neobjeví violista Jiří Kabeš. Před dvěma lety se totiž PPU kvůli neshodám rozdělili. Kabeš nyní stojí v čele skupiny, která se na svých stránkách označila jako PPU/New generation. Lídry "druhých PPU" se stali saxofonista Vratislav Brabenec a Janíček. Už v roce 2015 se v kapele vyměnila rytmická sekce, když z PPU odešli baskytaristka Eva Turnová a bubeník Jaroslav Kvasnička.

"V kapele je teď přátelská atmosféra a o to jde. Vlastně teď fungují dvojí Plastici a pořadatelé si musí dát pozor, koho pozvou. Kdyby byl nějaký soud kvůli užívání názvu, asi by se ukázalo, že já jsem v kapele ze všech nejdéle a že Vráťa (Brabenec) napsal spoustu věcí. Je to veselé, ale zároveň je to trochu trapné," konstatoval Janíček.

Skupinu založil v září 1968 baskytarista Milan "Mejla" Hlavsa, dalšími členy byli Michal Jernek (zpěv, klarinet), Jiří Števich (kytara) a Josef Brabec (bicí). O několik měsíců později byl Brabec nahrazen Pavlem Zemanem a ke skupině se přidal kytarista a klávesista Janíček.

"Název vymyslel Jernek, když slyšel písničku Franka Zappy Plastic People. Števichovi se to zdálo málo a dodal k tomu of Universe. Později nás kanadský spisovatel Paul Wilson, který s námi několik let vystupoval, seřval, že neumíme anglicky, že tam chybí člen the," vzpomínal Janíček.

PPU se za komunistického režimu stali obětí státní šikany, která vyvrcholila zatčením tehdejších členů Plastiků v březnu 1976 a vyvolala protesty kulturní veřejnosti. Letos před začátkem srpnového koncertu zapsal starosta Prahy 3 Alexander Bellu (ODS) kapelníka Janíčka do Knihy cti Prahy 3. "Nechtěli jsme být politická kapela, nás to nebralo, chtěli jsme si dělat muziku a ignorovali jsme ty jejich normalizace. Staré máničky vzpomínají, jak to všechno - koncerty a přehrávané desky - pro ně bylo důležité. Asi díky tomu vznikly i další kapely," uvedl Janíček.

Od vydání zatím poslední desky PPU Maska za maskou letos uplynulo deset let. "Texty Vráťa (Brabenec) má a myslím, že jsou dobré. Před koncertem v Akropoli by bylo na místě udělat nové věci a ještě oprášit nějaké staré," podotkl Janíček.