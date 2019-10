Poslední videoklip Karla Gotta má výjimečnou sledovanost

Poslední klip Karla Gotta a jeho dcery Charlotte Elly k písni Srdce nehasnou už má na YouTube přes 22 milionů zhlédnutí. Singl složil frontman skupiny Kryštof Richard Krajčo, který je také doprovodil na akustickou kytaru. Jde o první píseň, kterou Krajčo napsal pro někoho jiného než svou kapelu. Finální podobu doladil s Petrem Harazinem z kapely Nebe. Gott podlehl těžké nemoci 1. října před půlnocí. Léčil se s akutní leukemií.

"Fakt, že video Karla Gotta a Charlotte Elly Gottové dosáhlo od 2. května více než 22 milionů zhlédnutí je na české poměry výjimečný. Zcela jistě se toto video zařadí mezi nejrychleji rostoucí česká videa posledních let. Hudební videa mají obecně na YouTube vyšší počet zhlédnutí, neboť si je lidé pouští opakovaně, ale píseň Srdce nehasnou Karla Gotta s dcerou je výjimečná tím, v jak krátkém čase nasbírala tak vysoký počet zhlédnutí," sdělil Petr Houzar, obchodní ředitel YouTube pro ČR. Dodal, že nejvíce si lidé píseň Srdce nehasnou na serveru YouTube vyhledávali 2. října v den, kdy bylo oznámeno Gottovo úmrtí.

Gottovo úmrtí vyvolalo také zájem o jeho nahrávky. Podle tuzemské pobočky Mezinárodní federace hudebního průmyslu (IFPI) je teď mezi 15 nejprodávanějšími alby v Česku pět Gottových desek. Počet prodaných alb IFPI neuvádí. V čele hitparády je Gottovo album 80/80 největší hity 1964-2019, následuje jeho kompilace Singly/300 písní z let 1962-2019. Na devátém místě je jeho poslední studiové album Ta pravá a na 11. příčce další kompilace 40 slavíků. Na 14. místě se pak umístilo jedno z neznámějších Gottových alb Vánoce ve zlaté Praze, které nahrál za doprovodu Pražských madrigalistů 14. až 18. září 1969 v Týnském chrámu na Staroměstském náměstí. Alba se prodalo jenom v Československu přes 700 tisíc kusů, což z něj dělá jeho nejprodávanější album. V hitparádě singlů je podle IFPI Srdce nehasnou na druhém místě, méně se mu daří ve vysílání rádií, kde je mezi nejhranějšími skladbami na 35. místě.

"Vystihl (Krajčo) můj momentální pocit, co prožívám. Je to rozhovor pomalu stárnoucího otce, který má své zkušenosti a ví, co všechno ho může čekat, jaká překvapení, i třeba nemilá, s velmi mladou dcerkou," řekl ke skladbě podle webu ČT24 Gott.

S dcerou Charlotte Ellou si Gott nezazpíval poprvé. Měli spolu dva duety v pohádkách Anděl Páně 2 a Když draka bolí hlava. Třináctiletá Charlotte Ella Gottová zpívá odmala. V roce 2013 dostala svou první roli v muzikálu Mata Hari. A po boku svého otce se objevila například v roce 2016 v komediálním muzikálu Decibely lásky.

Gott podlehl těžké nemoci 1. října před půlnocí. Léčil se s akutní leukemií. Veřejnost se s ním mohla naposledy rozloučit v pátek 11. října na Žofíně, kam dorazilo zhruba 49 tisíc lidí. O dne později se konala zádušní mše ve svatovítské katedrále, kam se přišli s legendou populární hudby rozloučit příbuzní, přátelé, spolupracovníci, politici, zpěváci, herci, sportovci a další pozvaní hosté. Sobota byla zároveň dnem státního smutku.

Skladba Srdce nehasnou možná bude znít dál díky kapele Kryštof. Zvažuje ji zařadit do svého repertoáru, k čemuž dostal Krajčo od Gotta předem svolení.