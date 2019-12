Pražské jaro i Dvořákova Praha připomenou Beethovenovo výročí

Dva významné festivaly klasické hudby Pražské jaro a Dvořákova Praha připomenou příští rok 250. výročí narození skladatele Ludwiga van Beethovena. Pětasedmdesátý ročník Pražského jara letos mimořádně začíná 7. května, kdy vystoupí Berlínští filharmonici. Tradiční Má vlast zazní 12. května a závěrečný koncert se uskuteční 4. června. Třináctý ročník Dvořákovy Prahy se koná od 4. do 20. září. Informovali o tom mluvčí obou festivalů.

Jubilejní ročník Pražského jara nabídne 53 koncertů. V roce 250. výročí narození bude dílo bonnského rodáka Beethovena procházet celou dramaturgií festivalu. Symfonický orchestr BBC se svým šéfdirigentem Sakarim Oramem provede 17. května jeho Sedmou symfonii. Beethovenovu Druhou symfonii zase uvede 21. května orchestr Akademie sv. Martina v polích. Provokativní kontext přinese program Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Na koncertě 15. května s podtitulem Kristus a Antikristus zazní Beethovenovo oratorium Kristus na hoře Olivetské vedle symfonické básně Richarda Strausse Tak pravil Zarathustra, inspirované knihou Friedricha Nietzscheho.

Neotřelé spojení Beethovenovy Třetí symfonie Eroiky a Saxofonového koncertu současného amerického skladatele Johna Adamse přinese 25. května hostování kanadského dirigenta Petera Oundjiana v čele Pražských symfoniků FOK. V podání Vídeňských symfoniků s dirigentem Philippem Herreweghem a houslistkou Isabelle Faustovou zazní 31. května Beethovenův Houslový koncert D dur, v druhé polovině pak Schubertova Čtvrtá symfonie c moll. Beethovenova komorní hudba bude součástí také Víkendu komorní hudby 22. až 24. května. Tři poslední Beethovenovy sonáty nabídne recitál rezidenčního umělce Pražského jara klavíristy sira Andráse Schiffa, který se uskuteční 1. června v Dvořákově síni Rudolfina. Na závěrečném koncertu 4. června Česká filharmonie s dirigentem Corneliem Meisterem provede Beethovenovu Symfonii č. 9 d moll.

Dvořákova Praha narození slavného skladatele připomene programovou řadou Beethoven 250. Při provedení jeho Deváté symfonie se 13. září festivalovému publiku v Rudolfinu poprvé představí Mladá filharmonie Dvořákovy Prahy pod taktovkou Tomáše Netopila. Vokálních partů ve čtvrté větě se ujmou sopranistka Simona Šaturová, mezzosopranistka Markéta Cukrová, tenorista Petr Nekoranec, basista Jan Martiník a Pražský filharmonický sbor vedený Lukášem Vasilkem.

Novinkou Dvořákovy Prahy je programová řada Pro budoucnost, která v sobě spojí hned několik nových projektů pořadatele festivalu, Akademie klasické hudby, zaměřených na vzdělávání a podporu mladých umělců. Festival bude nyní každoročně hostit finálový koncert soutěže Concertino Praga (umělci do 15 let), představí Mladou filharmonii Dvořákovy Prahy, jejíž pracovní základnou je Orchestrální akademie při Letní hudební akademii Kroměříž (umělci ve věku 15 až 24 let), nebo představí vítěze mezinárodních soutěží v jejich pražském debutu (profesionální umělci do 30 let). Dvořákovu Prahu zahájí 4. září dvě erbovní skladby Antonína Dvořáka - Violoncellový koncert h moll a symfonie Z Nového světa v podání České filharmonie.