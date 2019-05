Pražské jaro uvede kytaristu Andršta a Fričův němý film

Festival Pražské jaro ve čtvrtek uvede dva netradiční projekty - koncert bluesového kytaristy Luboše Andršta a němý film režiséra Martina Friče Varhaník u sv. Víta. Andršt s kapelou Blues Band vystoupí v sále pražského Mercedes Fora. Snímek Varhaník u sv. Víta nabídnou v kině Lucerna s živou hudbou ženského sboru Bubureza, který povede Jan Rybář.

Kytarista, skladatel a pedagog Andršt, jehož jméno je synonymem pro tuzemské blues, loni oslavil 70. narozeniny. Je členem jazzově laděné Luboš Andršt Group, bluesového Luboš Andršt Blues Band a objevil se i v blues rockové sestavě legendy československého bigbítu Energit. "Když zrovna hraji blues, tak do toho občas přidám nějakou 'jazzovou zatáčku' a zamotám do té muziky noty, které tam nikdo nečeká. Ale dělám to i naopak. Do jazzové muziky napálím blues a to zabere vždycky," podotkl ke svému stylovému rozpětí.

Novou hudební složku k němému filmu Varhaník u sv. Víta zkomponoval skladatel Rybář, který s muzikou k němému filmu začínal u slavného filmu režiséra Friedricha Wilhelma Murnaua Upír Nosferatu. Skladatel se nechá vést obrazem a přitom pracuje s hudebními motivy, rytmy, instrumentací i vokální složkou. Pro provedení na Pražském jaru navíc slibuje zajímavé muzikantské prostorové rozmístění po Lucerně, aby měl divák pocit, že je přímo v ději. Film Varhaník u sv. Víta je zajímavé vidět i z dalších důvodů. Třeba pro dnes už dokumentaristicky působící obrazy Prahy své doby - především Malé Strany a katedrály svatého Víta, ale třeba i Václavského náměstí a jeho okolí.

Letošní 74. ročník mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro zahájila 12. května symfonická báseň Má vlast Bedřicha Smetany v podání Bamberských symfoniků pod vedením Jakuba Hrůši. Festival zakončí Toulouský národní orchestr. Více informací a program najdete zde.