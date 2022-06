Příjmy skladatelů a textařů z koncertů loni meziročně klesly o 42 milionů korun

Příjmy skladatelů a textařů z koncertů se v roce 2021 meziročně snížily o dalších 42 milionů korun, za dva roky proticovidových opatření tak ztráta činí 250 milionů korun. Ochranný svaz autorský (OSA) v loňském roce inkasoval za všechny kolektivní správce, včetně organizací Intergram, Dilia, Ochranná organizace autorská a Oaza, celkem 1,31 miliardy korun, což bylo naopak o 160 milionů korun více než v roce 2020. Pro samotné autory hudby vybral 1,1 miliardy korun. Vyplývá to z údajů zveřejněných na webu OSA.

"OSA se tak v loňském roce ocitl bezmála na 95 procentech příjmů předpandemického roku 2019, což na první pohled představuje skvělý výsledek. Výsledku však nebylo dosaženo jednoduše. Přes 220 milionů korun jsme inkasovali díky doplatkům z uzavřených mimosoudních dohod s velkými uživateli za několik let zpětně," uvedl Roman Strejček, předseda představenstva OSA.

Protiepidemická opatření se nejvíce podepsala na počtu živých vystoupení, která se rušila nebo překládala. Omezení koncertní činnosti znamenalo pro autory hudby propad jejich příjmů o 42 milionů korun, nedařilo ani exportu domácí hudby do zahraničí. Příjmy ze zahraničí klesly o 31 procent, konkrétně o 23 milionů korun. Za dva covidové roky OSA vyplatil 19 milionů korun nad rámec klasických honorářů zhruba tisícovce autorů, kteří byli postiženi omezením koncertování. U reprodukované hudby, která zní v restauracích nebo obchodech, OSA eviduje dvacetiprocentní meziroční nárůst, ale stále zůstává jen na 63 procentech inkasa roku 2019.

Jediný zdroj příjmů, který kontinuálně roste, je přehrávání hudby a filmů na internetových platformách. Rostoucí poptávka po předplatitelských službách jako Spotify, Netflix, HBO GO, Apple Music a dalších zvedla příjmy ze streamingu o 28 milionů korun na celkových 109 milionů korun. "Velké popularitě se těší hiphopová a rapová scéna, o čemž svědčí i statistiky OSA, kdy za rok 2021 byl nejúspěšnějším mladým autorem do 30 let rapper Viktor Sheen a nejstreamovanějším autorem rapper Yzomandias," podotkl Strejček.

V loňském roce OSA rozdělil autorské honoráře bezmála 214 tisíc autorů z celého světa, z toho domácích autorů bylo 8000. Celkem OSA autorům vyplatil 834,8 milionu. Průměrná roční autorská odměna pro jednoho autora byla v porovnání s rokem 2020 o 177 korun vyšší, činila 3905 korun za rok 2021.

K 31. 12. 2021 OSA smluvně zastupoval celkem 10 530 nositelů práv, z toho 7373 žijících autorů, 2999 dědiců a 158 nakladatelů. Nově s OSA uzavřelo smlouvu o zastupování 468 autorů a deseti nakladatelů.

OSA je sdružením skladatelů, textařů, hudebních nakladatelů a jiných nositelů práv všech hudebních žánrů. Vykonává kolektivní správu autorských majetkových práv k hudebním dílům. Na základě recipročních smluv reprezentuje i zahraniční autory při uvádění jejich děl v Česku.