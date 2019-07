Přípravy na Colours of Ostrava vrcholí. Zahrají The Cure či Zaz

V industriálním areálu v Dolní oblasti Vítkovice vrcholí přípravy na osmnáctý ročník mezinárodního hudebního festivalu Colours of Ostrava. Multižánrová čtyřdenní přehlídka začne ve středu, slavnostní zahájení je naplánováno na 17.30. Areál ale bude přístupný už od poledne, řekl mluvčí festivalu Jiří Sedlák.

Podle něj by návštěvníci festivalu měli do areálu dorazit s předstihem, protože se tak vyhnou případným frontám u vstupu. Už v úterý v 18.00 se otevřou festivalové kempy. Místa v kempu na Slezskoostravském hradu jsou ale už vyprodaná. Stále lze využít nabídky kempu v Landek Parku.

Podle Sedláka se areál pro festival připravuje už od 8. července. Scény jsou víceméně hotovy a odpoledne budou do areálu najíždět stánkaři s občerstvením. Pivo se letos bude čepovat z rekordního počtu 320 výčepních kohoutů. Jen o pivní servis se bude starat téměř 400 lidí. Pro výčepy je připraveno sedm pivních cisteren o celkovém objemu 66 tisíc piv.

Už nyní si návštěvníci na vybraných místech v Ostravě, Praze a Brně mohou vyměnit vstupenku za festivalový pásek. Vstupenky za zvýhodněnou cenu zůstanou v předprodeji těsně do otevření areálu, přímo na místě pak budou k dispozici čtyřdenní i jednodenní vstupenky.

Dopravní podnik Ostrava při festivalu posílí spoje a nabízí také zvýhodněnou festivalovou jízdenku. Jízdenka pro dospělého vyjde na 220 korun, děti od šesti do 15 let za ni zaplatí polovinu.

Festival se koná od 17. do 21. července, vystoupí například The Cure, Florence + The Machine, Zaz a řada dalších. Program na 21 scénách nabídne přes 350 bodů. Vedle koncertů více než 120 zahraničních a domácích kapel jsou v plánu také diskuse v mezinárodním fóru Meltingpot, divadelní představení, workshopy, filmy, výtvarné instalace a další doprovodné aktivity. Program je podle Sedláka aktuálně beze změn. Bližší podrobnosti k festivalu lze najít zde.