R.Kelly soudu odmítl přiznat vinu v kauze sexuálního zneužívání

Americký zpěvák R. Kelly před soudem v Chicagu prostřednictvím svého advokáta odmítl uznat vinu v kauze sexuálního zneužívání mladých dívek. Kelly, jehož písně patří k nejprodávanějším, byl zadržen minulý pátek a víkend strávil ve vazbě. Soudce v jeho případu stanovil v sobotu kauci jeden milion dolarů (22,5 milionu korun), advokáti ale podle médií zatím peníze nesehnali.

Zpěvák, jehož občanské jméno je Robert Kelly, byl obviněn z deseti případů sexuálního zneužití čtyř dívek, z nichž tři byly nezletilé. Podle agentury AP se jedno z obvinění týká videa, které zachytilo, jak má Kelly se 14letou dívkou sex. Druhé podobné video žaloba předložila soudu dnes. Kellymu byl už o víkendu odebrán pas a zakázán kontakt s kýmkoliv, kdo je mladší 18 let.

Zpěvák, který byl v roce 2008 zbaven obvinění z šíření dětské pornografie, jakýkoli prohřešek popírá. Dnes před soudem téměř nepromluvil, potvrdil jen své osobní údaje. Další stání soud nařídil na 22. března.

Dvaapadesátiletý držitel ocenění Grammy se prosadil jako zpěvák, skladatel i producent. Jeho největšími hity jsou písně Bump n' Grind, I Believe I Can Fly a duet I'm Your Angel s Céline Dionovou. Jeho píseň Sign of Victory se stala oficiální hymnou fotbalového mistrovství světa pořádaného v roce 2010 v Jihoafrické republice.