S Michalem Prokopem si poprvé zazpívá i David Koller

Festival Krásný ztráty live oznamuje další účinkující svého nadcházejícího ročníku. Akce, jejímž garantem je, jak název napovídá, zpěvák Michal Prokop, opět představí hudebníky a hudebnice tří generací. K již dříve oznámeným nyní přibývají zvučná jména jako například David Koller nebo oblíbená skupina Zrní. Festival se uskuteční 9. a 10. srpna ve Všeticích na Benešovsku. Vstupenky jsou v prodeji v limitované zimní edici v síti Ticketportal (www.ticketportal.cz).

David Koller, který je stálicí české rockové scény už několik desetiletí, se loni velmi úspěšně vrátil před fanoušky také s historicky nejúspěšnější českou skupinou Lucie, která vydala po mnoha letech nové album Evolucie. Jako sólista se tento zpěvák, skladatel a vynikající bubeník nikdy nebránil žádné podnětné spolupráci. Jistě pro něj bude výzvou to, co se na festivalu Krásný ztráty už stalo standardem a návštěvníky očekávanou ozdobou téměř každého koncertu, totiž společně zazpívaná píseň účinkujícího s hostitelem Michalem Prokopem. Na takový zcela unikátní duet se mohou fanoušci těšit i v případě Davida Kollera.

"U nás na statku ve Všeticích si společně zazpívají Michal Prokop a David Koller, což bude určitě hodně netradiční zážitek. Myslím, že si s nimi bude pobrukovat celý statek. Už za půl roku se jedna z nejmenších obcí v republice rozroste o takhle krásný festival," říká Vladimír Malák ze Statku Všetice, jeden z pořadatelů festivalu.

"Velký program malého festivalu" narůstá i na soupisce skupin. Mezi čerstvě ohlášenými je například vpravdě legendární Laura a její tygři, která se ve druhé polovině 80. let stala naprostou senzací domácí scény se svou dokonalou image i originální hudbou, kterou jako jedna z prvních českých skupin zaujala po pádu železné opony i západní zahraničí. Na Krásných ztrátách live vystoupí i velmi populární Zrní, kterému se z lokální středočeské skupiny podařilo bez kvalitativních kompromisů posunout do pozice headlinera velkých festivalů.

Statek ve Všeticích, který je letošním hostitelem Krásných ztrát, pořádal v minulosti svůj vlastní festival Všetická jízda. Na jeho dlouholetou tradici naváže v rámci Krásných ztrát live speciální alternativní scéna, na které zahraje mimo jiné legenda českého alternativního rocku Mikoláš Chadima se svým MCH Bandem, kapela Stinka písničkářky a spisovatelky Hany Lundiakové, která právě v těchto dnech vydává nové album Neviňátko, anebo skupina Jiříkovo vidění, jež ve svém mixu elektroniky a rocku vychází z undergroundových základů.

Mezi již dříve ohlášenými účinkujícími festivalu Krásný ztráty live jsou například generační souputník Michala Prokopa Vladimír Mišík se skupinou Etc..., nejvýraznější moravský rockový písničkář Vlasta Redl se svou kapelou, projekt Pocta Petru Skoumalovi, sólové vystoupení Lenky Dusilové, které právě dostává svoji studiovou podobu, nebo aktuální nominantka na cenu Anděl Never Sol. Samotný Michal Prokop se samozřejmě představí s oběma svými formacemi, jak s velkou kapelou Framus Five, tak v triu s kytaristou Lubošem Andrštem a houslistou Janem Hrubým.

Dvoudenní vstupenky jsou v prodeji na webu www.krasnyztratyvsetice.cz a v síti Ticketportal právě teď v zimní edici za zvýhodněné předprodejní ceny od 790 Kč (890 Kč včetně plně vybaveného kempu).

Statek ve Všeticích je v pohodlném dosahu autem z hlavního města, nachází se 35 km jižně od Prahy. Pro návštěvníky, kteří budou chtít využít hromadnou dopravu, bude zajištěna kyvadlová doprava z vlakového a autobusového nádraží v Benešově, kam jezdí spoje z Prahy mnohokrát denně. K dispozici bude i taxi doprava. V prostorách areálu Statku Všetice bude k dispozici také hlídané stanové městečko se sociálním zařízením včetně sprch, s elektrickými zásuvkami a parkovištěm. Pro větší komfort návštěvníků budou připraveny maringotky. Další ubytování poskytnou penziony a hotely v okolí areálu.