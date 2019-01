Šedesátiny slaví frontman německé kapely Einstürzende Neubauten

Německý zpěvák, skladatel a performer Blixa Bargeld, který se narodil 12. ledna 1959, je už čtyři dekády vůdčí osobností kapely Einstürzende Neubauten, někdejších punkerů, kteří se stali industriálními klasiky a takřka německým "rodinným stříbrem". Kromě toho Bargeld paralelně řadu let působil i jako kytarista v kapele Nicka Cavea, vyzkoušel si divadelní a filmové projekty i sólovou hudební kariéru.

Bargeld začínal v roce 1979 spolu s partou anarchistických rebelů jamováním v ulicích Západního Berlína, v tvrdé opozici vůči popu i rocku. Za nástroje jim sloužila rozbitá auta i všechno, co bylo kolem. Když dostali nahrávací smlouvu, povědomí o Einstürzende Neubauten - česky Hroutících se novostavbách - se začalo šířit. V 90. letech sice band podle skalních fanoušků "zlidověl", ale typické nástroje - brusky, plechy, trubky, pružiny, kanystry či kompresory - neopustil.

Významným obdobím v kariéře muzikanta, jehož pseudonym znamená něco jako Fixa Hotovost, bylo i působení v kapele The Bad Seeds, kde jeho dlouholetým chlebodárcem ve vedlejším pracovním poměru nebyl nikdo jiný než Nick Cave. Ve skupině Bargeld fungoval do března 2003 jako nepřeslechnutelný "hlukový" kytarista. Na koncertech bývalo velmi oblíbeným provedení známého hitu Where The Wild Roses Grow, kdy Bargeld se svým sonorním hlasem zaskakoval za Kylie Minogueovou.