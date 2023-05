Sian Evans & Kosheen díky velkému zájmu přidávají další koncert

Britská zpěvačka Sian Evans & Kosheen po velkém úspěchu s Resist 20th Anniversary Tour přijede opět potěšit české fanoušky. Díky velkému zájmu o vstupenky byl přidán další koncert, tentokrát v Plzni. Na tuto koncertní sestavu se tedy můžete těšit celkem ve čtyřech městech napříč Českou republikou. Na začátku června vystoupí dvakrát v Praze, následně v Ostravě, Brně a Plzni. Na všech zastávkách vystoupí jako oficiální host pražská cross-over skupina Adovany, pozoruhodný objev české scény poslední doby hrající hudbu ve stylu rock, pop, funky a indie.

Na hity z ikonického alba Hide U, Catch, (Slip & Slide) Suicide, Hungry nebo Harder a mnohé jiné singly se mohou těšit fanoušci v Praze, Brně, Ostravě a nově i v Plzni. "Od začátku naší spolupráce se toho hodně změnilo, ale ta chemie, když vystupujeme stále funguje. Lidé to milují," říká o spolupráci s Kosheen Sian Evans. První zastávkou v rámci koncertního českého turné bude Praha, kde to Sian s kapelou rozbalí 3. a 7. června od 19 hodin na open air scéně v Parku Riegrovy sady. Druhým místem pro vystoupení sálající energií bude Ostrava, konkrétně Slezskoostravský hrad oblíbený pro nespočet kulturních a společenských akcí. V Ostravě se Kosheen poprvé představili českému publiku jako hlavní hvězda jednoho z prvních ročníků festivalu Colours Of Ostrava. I zde vystoupí na čerstvém vzduchu, a to 4. června od 19 hodin. O den později, tedy 5. června se předvedou v Brně v jednom z nejmodernějších evropských hudebních klubů známým jako SONO Centrum. Českou koncertní šňůru ukončí v západočeské metropoli, kterou je Plzeň. Tam se fanoušci mohou těšit konkrétně 9. června v Areálu plzeňského Prazdroje od 19:30 hodin.

Vstupenky jsou již v prodeji v sítích společnosti TicketLIVE: https://www.ticketlive.cz/cs/event/kosheen-with-sian-evans-cz-tour-prehled