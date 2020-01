Singl Say It ohlašuje příchod nového alba kapely Portless

Skupina Portless přichází s novým singlem Say It. Skladba je první ochutnávkou z připravovaného alba, které vyjde v letošním roce. K pilotnímu singlu natočila parta hudebníků v čele s charismatickým zpěvákem Kryštofem Michalem také videoklip. Hlavní roli v něm ztvárnil mladý herec Vincent Navrátil.

Stylově kapela navazuje na své poslední album Back z roku 2017, kde je kromě zpěvu Kryštofa Michala výrazně zastoupen i energický rap Henryho D. Stejně je tomu i v novém songu.

"Celým songem se táhne popěvek "Say It", který apeluje na nás všechny, abychom se nebáli mluvit o důležitých věcech s lidmi, na kterých nám záleží. Nikdo totiž nevíme dne ani hodiny... Když to neřekneme teď, může se stát, že další šanci už nikdy nedostaneme," vysvětluje Kryštof Michal.

Singl Say It doprovází emotivní hraný videoklip, který vznikl v režii zpěváka Kryštofa Michala. Natáčení probíhalo v industriálním prostředí v pražských Letňanech a vedle kapely si v něm zahrál také mladý nadějný herec Vincent Navrátil. "Bylo to náročné. Za celý den, jsem v mrazu naběhal asi 23 kilometrů, ale co bych pro kluky z kapely neudělal," popisuje natáčení s úsměvem Navrátil.

Kapela Portless byla do roku 2012 dobře známá jako Support Lesbiens, kdy došlo k rozpadu původní sestavy. Poté začala vystupovat pod názvem Portless, který je slovní hříčkou i památkou na minulost. Aktuální sestavu od začátku tvoří Kryštof Michal a další tři členové původní kapely Support Lesbiens Jan Daliba, René Rypar a Zbyněk Raušer. V roce 2017 se k nim přidal ještě stálý hostující člen, rapper Henry D.

V nejbližší době budou Portless k vidění v rámci akce Energy Fest v Jizerských horách, která se uskuteční v sobotu 8. února.