Skladatel a textař Dan Šustr připravuje sólové album

Kytarista, zpěvák, skladatel a hudební producent Dan Šustr, známý z dlouholetého působení ve skupině Tichá dohoda, připravuje své první sólové album. Má natočené první dvě písně. Album, ke kterému natočí i klip, by chtěl vydat v dubnu. Třiapadesátiletý autor většiny písní Tiché dohody vznik svého zatím bezejmenného interpretačního debutu zdůvodňuje tím, že se při skládání občas povede složit něco, co mu nezapadá do koncepce kapely. Jde hlavně o textová témata nevhodná pro ženskou interpretku.

"Budou to primárně kytarové písničky s texty na určitá témata, která nechci dopředu prozrazovat, to si pak budete moct poslechnout sami. Zvukově to bude samozřejmě pestřejší, než že bych hrál jenom na akustickou kytaru, místy mě samozřejmě doprovodí i kapela, najdete tam i několik blues a nebude chybět i nějaký zvukový experiment. Já ale říkám vždy raději možná, protože teď jsem v procesu natáčení," řekl Šustr.

Autor hitů jako Kotva a kříž, Večírek osamělých srdcí nebo Tulák po hvězdách zatím ze své sólové tvorby představil akustickou skladbu Requiem pro Petra Šabacha. "Nebude to žádný folk, album bude pestřejší, než napovídá úvodní píseň, a nemělo by připomínat Tichou dohodu - samozřejmě hlavně tím, že tam nebude zpěvačka," uvedl Šustr, který v minulosti na desky Tiché dohody nazpíval písně jako Já a Lou Reed nebo East Side Story. Další dvě nebo tři dosud nerealizované skladby a několik novinek by se mělo objevit na Šustrově chystané desce. "Prostě jsem si natočil pár písniček, nedělal bych z toho žádnou záležitost, nepomýšlím na regulérní sólovou dráhu či koncertní vystoupení a ani to nijak nezasáhne činnost skupiny. Ta pokračuje dál, pokud by se nějaká z mých sólových skladeb líbila, zařadili bychom ji do našeho repertoáru," zdůraznil.

První zveřejněnou píseň Requiem pro Petra Šabacha doplňují kultovní citace z filmu Pelíšky. "Já všechny ty filmy natočené na Šabachovy náměty miluju, strašně se povedly, za mě nejvíc Občanský průkaz. A asi protože přesně tuhle dobu jsem sám zažil ve věku jako jeho hlavní postavy. Pro mě jsou takovou devadesátkovou paralelou filmů od režiséra Jiřího Menzela na náměty Bohumila Hrabala. Je to prostě o nás," uvedl Šustr.

Dan Šustr - Requiem pro Petra Šabacha

I přes práci na sólovém albu má Šustr připravené nové skladby i pro Tichou dohodu. Před prázdninami by se měl objevit nový singl a ještě letos celé album.

Tichá dohoda v 90. letech patřila k nejuznávanějším souborům české klubové scény. V roce 2017 vydala po dvou desítkách let nové album Hlasitá revoluce. Výhradní autor hudby a textů Tiché dohody Šustr za "hlasitou revoluci" považuje příchod rockových skupin v 60. letech, které se bouřily proti establishmentu tím, že hrály a říkaly věci nahlas. V Tiché dohodě vedle Šustra působí baskytarista Michal Šerák, bubeník Luboš Pavlík a zpěvačka Zuzana Vintrová.